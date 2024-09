Il grande club espulso da tutte le competizioni: ecco cosa è successo

Un vero e proprio terremoto sta per scoppiare nel mondo del calcio: il grande club può essere escluso da tutte le competizioni

Un vero e proprio terremoto. Una bomba che potrebbe sconvolgere il mondo del calcio. Settimane di grande attesa per la big che può finire fuori da tutte le competizioni.

È questo ciò che rischia il Manchester City, squadra campione d’Inghilterra in carica e vincitrice della Champions League 2022/2023 battendo in finale l’Inter. La stessa Inter che la squadra di Guardiola ha affrontato in settimana al debutto nella nuova Champions: partita terminata 0-0 con i nerazzurri che hanno anche sfiorato anche la vittoria in Inghilterra. Il problema più grande per i Citizens però non riguarda certo il campo, ma quanto sta succedendo fuori con la società sotto processo.

Ben 115 i capi d’accusa dai quali il City dovrà difendersi nelle prossime settimane con il procedimento iniziato qualche giorno fa e che potrebbe terminare all’inizio del nuovo anno. Accuse che toccano diversi punti: dal non aver fornito informazioni finanziare dettagliate sulle stagioni dal 2009 al 2018 al non aver garantito dettagli sul pagamento di giocatori e allenatori, sempre nelle stesse annata.

Ma non è tutto perché la società dovrà rispondere anche della mancata osservanza delle regole Uefa e Premier League relative al Fair Play finanziario. Basti pensare alla somma spesa dal City per gli stipendi sotto la gestione degli sceicchi, oltre 450 miliardi di dollari. Infine, altri capi d’accusa riguardano la mancata collaborazione alle indagini avviate nel 2018 e terminate nel 2023. Una situazione che potrebbe portare all’esclusione della squadra da tutte le competizioni.

Manchester City fuori da Premier e Champions: il motivo

Il Manchester City da un lato, le altre 19 squadre di Premier dall’altro. Il ‘Telegraph’ racconta di come le altre formazioni del campionato inglese spingano per una punizione esemplare nei confronti dei Citizens.

La penalizzazione non sarebbe ritenuta una sanzione congrua, se fossero provate gran parte delle accuse, e si vorrebbe l’esclusione del club dalla Premier League. Un’eventualità che potrebbe avere conseguenze anche sulle altre competizioni a cui partecipa la squadra guidata da Guardiola. Con l’esclusione dal campionato, infatti, potrebbero arrivare a cascata quelle per Fa Cup e la Carabao Cup, ma non solo. Il City potrebbe essere fatto fuori anche dalla Champions League e dal Mondiale per club.

Inoltre, anche nel caso in cui a livello internazionale non arrivi una stangata, per i Citizens non sarebbe facile riuscire a rimanere competitivi non giocando il campionato e dovendo quindi scendere in campo una o due volte al mese. Situazione quindi particolarmente complicata quella che stanno vivendo a Manchester dove continuano a professarsi innocenti e a preannunciare battaglia. Perderla rappresenterebbe però un vero e proprio terremoto per il calcio mondiale.