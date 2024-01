Il Manchester City ha speso più di qualsiasi altra squadra nella storia del calcio britannico negli stipendi dei giocatori la scorsa stagione, più di 450 milioni di dollari.

Grazie alla generosità del suo proprietario, lo sceicco Mansour bin Zayed al Nahyan, fratello del sovrano degli Emirati Arabi Uniti, la scorsa stagione il City si è assicurato il terzo campionato consecutivo di Premier League, la F.A. Cup e il suo primo titolo di Champions League – un cosiddetto triplete che solo una squadra inglese aveva completato in precedenza.

Il successo del City è stato costruito sull’acume tattico dell’allenatore spagnolo, Pep Guardiola, e su una serie di giocatori di livello mondiale. Ma anche su una riserva apparentemente illimitata di denaro.

Il City ora è dietro solo al Barcellona per quanto paga i suoi giocatori in stipendi, ma a differenza del superteam spagnolo da 800 milioni di euro, il City non ha subito alcuna crisi finanziaria.

Anzi, il City ha anche annunciato ricavi record per quasi 800 milioni di euro per l’anno fino a giugno 2023. Il rendiconto annuale del club vantava anche un profitto di 90 milioni di euro, il doppio di quello riportato un anno prima.

Il successo è stato per anni avvolto in controversie. Un’indagine durata anni sulla Premier League ha prodotto quest’anno più di 100 accuse di violazione delle regole contro la squadra, la maggior parte legate ad accuse di accordi di sponsorizzazione gonfiati con aziende negli Emirati Arabi Uniti e salari dichiarati erroneamente. Il City ha contestato le accuse.

I problemi legali non hanno distratto la squadra in campo, dove è diventata una delle macchine vincenti più affidabili nella storia del calcio inglese. Il City si è assicurato quattro degli ultimi cinque titoli di Premier League e, con 13 partite giocate nella stagione in corso, si trova al suo posto abituale in cima alla classifica.

Il presidente della città, Khaldoon al Mubarak, uno dei principali luogotenenti della famiglia reale degli Emirati, ha detto che la squadra non rallenterà. Il club “raddoppierà le pratiche comprovate che ci hanno portato a questo successo. Continueremo a mettere in discussione tutte le norme del settore”.