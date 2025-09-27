Il “nuovo” Sinner c’è. È cambiato (in parte) il gioco, non il risultato finale. Buona anche la seconda: dopo il croato Cilic, sabato mattina (ora italiana) ha battuto il francese Atmane: 6-4,5-7, 6-0. Jannik accede ai quarti di finale dove affronterà l’ungherese Marozsan. L’azzurro ha provato nuove soluzioni commettendo qualche errore in più ma poi ha preso il largo nel terzo set. Match in ogni caso dove Sinner ha fatto più fatica del previsto. Piegato il francese in 2h21’ di gioco. Ergo una vittoria tutt’altro che semplice per il n.2 al mondo che ha dovuto fare i conti con un ottimo Atmane, n.68 del mondo, competitivo nei primi 2 set, punto a punto. Il primo è durato un’ora, il secondo 59’. Nel terzo set anche per il calo fisico del francese (crampi nel finale), Jannik è volato e per il terzo anno consecutivo ai quarti a Pechino. Scenderà di nuovo in campo lunedì.

L’alba di un nuovo Sinner

A Pechino il secondo test è stato convincente benché il ritmo e il servizio da intercettare sia stato un problema. Segnali incoraggianti: Jannik è la solita macchina da punti. Sì è visto nel match di esordio con le percentuali sulla prima di servizio, rispetto alla finale di New York. Jannik ha aggiunto variazioni con lo slice di rovescio e proiezioni in avanti. Cos’è che ha cercato di ripetere con l’eclettico francese.

Esame superato

L’avevano chiamato “l’esame della rivoluzione”. Una nuova chance per provare il nuovo gioco. Esame superato, non senza fatica. Il francese ha accusato nel terzo set un problema fisico e ha faticato a muoversi, tanto che aveva chiesto l’intervento del fisioterapista. Sinner implacabile lo ha piegato senza ulteriori difficoltà. Il francese battuto un mese fa a New York ha dovuto soccombere ma è uscito a testa alta.