Niente da fare per l’Inter di Simone Inzaghi nella finalissima di Champions a Monaco di Baviera. I nerazzurri praticamente mai entrati in partita sono stati travolti 5-0 dal Paris Saint Germain, campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Con questa coppa il Psg completa il triplete, il secondo personale di Luis Enrique da allenatore. Per Simone Inzaghi è la seconda finale persa in 3 anni.

Al 12′ sblocca la partita l’ex interista Hakimi, poi, al 20′ arriva il 2-0 di Doué (complice una deviazione di Dimarco). Thuram sfiora di testa l’1-2, quindi chance anche per Dembélé. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa ancora Douè (63′) che firma una doppietta. Poi è l’ex Napoli Kvaratskhelia (73′) a calare il poker e infine Mayulu la ‘manita’ (86′).