Nonostante le polemiche sollevate dall’apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano e le perplessità sollevate dal Comune, che ha avviato ufficialmente un bando pubblico per la vendita dell’area, Milan e Inter proseguono decise verso la realizzazione del nuovo stadio. Questo impianto sostituirà l’attuale Giuseppe Meazza a San Siro, diventato ormai un simbolo storico. Nonostante le rassicurazioni del sindaco Sala, le due squadre continuano a spingere per il progetto, cercando di risolvere le criticità burocratiche e legali.

Dettagli del progetto e il futuro di San Siro

Il Comune di Milano ha recentemente svelato il documento di fattibilità (DocFap), che illustra la proposta di acquisto dell’impianto e delle aree limitrofe da parte dei due club. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio sui terreni attuali, a cominciare dalle aree dei posteggi. L’attuale Meazza sarà demolito in gran parte, ma alcune sue strutture verranno recuperate e ristrutturate, inclusa una parte della facciata e del secondo anello, che diventerà uno spazio multifunzionale, comprendente un hotel, uffici, negozi, e spazi pubblici destinati alla comunità, tra cui aree per anziani e giovani.

Un design innovativo per il nuovo stadio

Il nuovo stadio avrà una capienza di circa 71.500 spettatori e si caratterizzerà per due anelli che richiamano la memoria storica dell’impianto originale, ma con un design moderno. L’obiettivo è esaltare l’identità delle due curve delle squadre e ridurre la presenza di barriere visive, pur mantenendo alti standard di sicurezza. Inoltre, il progetto mira a integrare perfettamente il nuovo stadio con la comunità e la rigenerazione urbana del quartiere, creando un luogo accessibile, sostenibile e vivace, destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la città.

I costi del progetto e la sua sostenibilità

Il progetto ha un costo complessivo di 1,23 miliardi di euro, esclusi alcuni costi aggiuntivi come bonifiche e spese per la decostruzione dello stadio esistente. La costruzione del nuovo stadio costerà 707,9 milioni di euro, con una suddivisione di 583,7 milioni per lo stadio e 124,2 milioni per la base su cui sarà costruito. Inoltre, sono previsti costi per la ristrutturazione delle aree esterne e delle infrastrutture.

Un impianto operativo tutto l’anno

Il nuovo stadio non sarà solo un impianto per eventi sportivi, ma sarà operativo tutto l’anno. Saranno disponibili tour, spazi museali, ristoranti, conferenze ed eventi per i visitatori anche nei giorni senza partite. Il design è pensato per ottimizzare i flussi di pubblico, ridurre l’impatto acustico e integrare le aree verdi circostanti, promuovendo uno sviluppo commerciale che arricchirà ulteriormente il quartiere. Il progetto si propone non solo di creare uno stadio, ma anche un polo di attrazione per tutta la comunità locale.