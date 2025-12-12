L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha reso ufficiale una pesante sanzione nei confronti del tennista francese Quentin Folliot. Il giocatore, ventiseienne, è stato squalificato per 20 anni, multato di 70.000 dollari e obbligato a restituire oltre 44.000 dollari ricevuti illegalmente. La decisione arriva a seguito di un’indagine approfondita che ha rilevato 27 violazioni del Tennis Anti-Corruption Program. Folliot, già sospeso provvisoriamente dal 17 maggio 2024, si trova ora al centro di uno scandalo che ha scosso il mondo del tennis, confermando l’attenzione delle autorità sportive contro le combine e la corruzione.

Il ruolo di Folliot nella rete di combine

Secondo l’ITIA, Folliot era una figura chiave in una rete di giocatori operante per conto di un’organizzazione dedita alle partite truccate. Questa rete aveva lo scopo di manipolare risultati e favorire scommesse illecite. Folliot è il sesto giocatore sanzionato nell’ambito di questa indagine, dopo Jaimee Floy Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet ed Enzo Rimoli. Il tennista francese, che ha raggiunto la 488ª posizione mondiale nell’agosto 2022, ha negato tutte le accuse, che riguardano 11 incontri disputati tra il 2022 e il 2024.

Le accuse e le violazioni contestate

Le accuse nei confronti di Folliot comprendono manipolazione dell’esito delle partite, accettazione di denaro per prestazioni inferiori, corruzione di altri giocatori, fornitura di informazioni riservate, mancata collaborazione con l’indagine e distruzione di prove. Otto delle partite coinvolte lo vedevano direttamente in campo. L’ITIA sottolinea come le azioni del francese rappresentino un chiaro esempio di violazione delle regole etiche e sportive, rafforzando l’impegno dell’agenzia nella lotta contro la corruzione nel tennis.