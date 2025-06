Durante una gara scolastica in Oregon, Usa, Brooklyn Anderson, studentessa del terzo anno alla Thurston High School, ha conquistato la vittoria nei 100 metri ad ostacoli femminili in modo decisamente insolito. Dopo aver toccato l’ultimo ostacolo con il piede, Brooklyn è caduta in avanti, rischiando di perdere la gara a pochi metri dal traguardo. Ma grazie alla sua esperienza come ex ginnasta, ha reagito con prontezza: ha fatto due capriole in sequenza, riuscendo così a superare le avversarie e a tagliare per prima il traguardo.

Il suo tempo ufficiale è stato di 14,93 secondi, un risultato che le ha comunque garantito il titolo di campionessa statale dell’Oregon. La sua prestazione, oltre a essere sportivamente valida, è diventata un caso mediatico grazie al video della corsa, che è stato rapidamente condiviso su varie piattaforme social.