L’Inter di Simone Inzaghi ha scritto una pagina memorabile della sua storia sportiva, qualificandosi per la finale di Champions League dopo un’incredibile vittoria sul Barcellona. Nella cornice incandescente di San Siro, gremito in ogni ordine di posto, i nerazzurri hanno ribaltato il 3-3 dell’andata imponendosi 4-3 ai supplementari. La sfida, valida per la semifinale di ritorno, ha visto i padroni di casa chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore. Tuttavia, nella ripresa, il Barcellona ha reagito con forza: Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha hanno portato i blaugrana sul 2-3, gelando momentaneamente San Siro.

Cuore, grinta e gloria europea

Sembrava finita, ma l’Inter non ha mollato. Al 93’, Francesco Acerbi ha trovato il gol del pareggio, portando il match ai supplementari. Nei supplementari, Davide Frattesi ha segnato la rete decisiva che ha mandato i nerazzurri in paradiso. La squadra di Inzaghi ha mostrato carattere e compattezza, resistendo anche agli ultimi assalti spagnoli grazie a un Sommer monumentale, protagonista con una doppia parata miracolosa su Lamine Yamal. L’Inter raggiunge così la sua seconda finale di Champions in tre anni e si prepara ad affrontare, il 31 maggio a Monaco di Baviera, la vincente della sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Dopo la delusione contro il Manchester City nel 2023, i nerazzurri sognano ora la rivincita europea.