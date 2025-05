Claudio Ranieri è un fiume in piena dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta. Ai microfoni di DAZN, il tecnico appare visibilmente contrariato per l’annullamento del rigore concesso al 64′ per un presunto fallo di Pasalic su Koné. “Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un evidente errore, questa cosa mi manda ai pazzi”, dichiara. Secondo il tecnico della Roma, Pasalic ha sbagliato l’intervento e colpito il ginocchio del suo giocatore. “L’arbitro aveva fischiato il rigore, e rigore era. Queste sono le regole. Ma se cambiano di gara in gara, lo accettiamo, però ci dispiace. Non c’è linearità”, insiste. Il tecnico si dice certo che Rocchi, designatore arbitrale, chiarirà la situazione.

Tensione con Marelli e nessuna spiegazione da Sozza

Ranieri non si ferma qui. Contesta anche Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale di DAZN, che ha parlato di semplice “sfregamento” tra i giocatori. “Ma come fai a dire che non lo tocca? Non prende mai la palla”, replica furioso, lasciando intendere che l’intervento fosse chiaramente falloso. A peggiorare l’umore dell’allenatore, l’atteggiamento dell’arbitro Sozza, che – stando alle parole dell’allenatore – non avrebbe fornito alcuna spiegazione al termine della partita: “Non ero degno di riceverle”. Deluso e amareggiato, il tecnico lascia l’intervista senza rispondere ad altre domande, chiudendo così una serata di polemiche e frustrazione per una decisione che, a suo dire, ha influito sull’esito del match.