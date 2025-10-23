Incubo azzurro: crack Marta Bassino e addio alla Olimpiade. La stagione del Circo Bianco si gela ancora prima di cominciare; sabato sulle nevi austriache di Solden si inaugura la Coppa del mondo con il gigante donne e domenica quello maschile. L’Italia che già deve rinunciare alla sua punta di diamante, cioè la “tigre“ Federica Brignone, e alla slalomista Marta Rossetti, caduta una settimana fa (rottura del legamento crociato anteriore) subisce un’altra perdita pesante. Marta Bassino è un pilastro della Nazionale, ha vinto 7 gare di Coppa del Mondo di cui 6 in gigante. Ma è salita sul podio anche in altre tre specialità (SuperG, parallelo, combinata).

Dal sogno all’incubo

Mercoledì nero in Val Senales (Trentino-Alto Adige, 10 km da Merano). La sciatrice piemontese, come ha ricostruito la FISI, è incappata in una scivolata nel corso dell’allenamento della squadra femminile. La 29enne del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, è caduta riportando la rottura del piatto tibiale sinistro. L’azzurra è già stata operata a Merano. Il suo recupero è previsto in 4-6 mesi. Il che significa addio ai Giochi Olimpici.

Brutto colpo della sorte

Una tegola per lei e la pattuglia azzurra ora aggrappata a Sofia Goggia che debutterà sabato mettendo nel mirino Coppa e Oro Olimpico. Sofia ammette di avere tutte le attenzioni addosso. Dice: “Chiaramente se ci fosse stata anche Federica questa attesa l’avremmo divisa in due, dandoci manforte. Comunque, ho buone sensazioni. Soelden è molto particolare”. Poi altri 3 Giganti per cominciare una stagione in cui le gare sono 37 anziché le consuete 40-42 per via dei Giochi. Sabato il primo Gigante Femminile. Convocate Asia Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Vallerani, Laura Steinmair (le ultime due hanno vinto le selezioni in Val Senales).