Sedici tesserati della Salernitana, tra cui otto calciatori e otto membri dello staff tecnico, sono finiti in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare al rientro dalla trasferta di Genova. La squadra campana aveva appena affrontato la Sampdoria nella gara d’andata del play-out di Serie B, terminata con una sconfitta per 2-0. Dopo il match giocato allo stadio “Marassi”, il gruppo è salito su un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Durante il viaggio di ritorno, però, diversi componenti della squadra hanno accusato malesseri improvvisi. Una volta atterrati, sono state allertate più ambulanze che hanno provveduto al trasporto immediato dei tesserati nei nosocomi della zona per ricevere cure urgenti.

Indagini e conseguenze sulla programmazione

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del malore potrebbe essere legata a un pranzo al sacco a base di riso consumato dai tesserati prima del rientro, preparato a Genova. La Polizia ha già raccolto le prime testimonianze per chiarire l’accaduto e avviare gli accertamenti igienico-sanitari del caso. Fortunatamente, tra la notte e la mattina successiva, molti dei ricoverati sono stati dimessi, anche se le loro condizioni sono ancora monitorate.

La Salernitana, alla luce dell’incidente, ha annullato la ripresa degli allenamenti prevista per la giornata e sta valutando con attenzione la possibilità di richiedere il rinvio del match di ritorno contro la Sampdoria, previsto per venerdì sera allo stadio Arechi.