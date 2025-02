E’ successo di tutto sul circuito di Sakhir (Bahrain) al debutto della stagione di Formula 1 2025: un blackout elettrico, pioggia, e varie difficoltà tecniche. L’intera giornata di mercoledì si è aperta con i test ufficiali in vista del Mondiale che inizierà fra poco più di 2 settimane in Australia. L’improvviso blackout elettrico ha turbato la giornata in pista; le luci artificiali sono andate in tilt e i test sono stati sospesi, per di più c’è stata la pioggerellina che ha complicato le cose. Blackout comunque scongiurato in mezz’ora e test prolungati fino al tramonto. A un’ora dalla fine della prima giornata dei test la classifica vedeva al comando Leclerc seguito dalla Mercedes di Russel e dalla McLaren di Norris. Quarto Gasly e quinto il diciottenne Antonelli che ha preceduto addirittura Verstappen. Ma con l’oscurità è arrivato il sorpasso di Norris. Suo il miglior tempo: 1’30”430. Verstappen è risalito al secondo posto.

Prove di coppia Ferrari

La scuderia del Cavallino ha diffuso in un comunicato il programma della tre giorni di test in Bahrain. Al mattino è sceso in pista Lewis Hamilton, nel pomeriggio Charles Leclerc, lo stesso ordine giovedì. Mentre venerdì sarà Leclerc a iniziare e Hamilton chiuderà la sessione. L’effetto show creato dal binomio Hamilton-Ferrari, unione di due icone, ha creato una attesa senza precedenti. È iniziata la sfida interna in Ferrari: è il tema più intrigante. Da un lato il pluri iridato campione inglese che vuole riportare, dopo 18 anni, la Ferrari al titolo superando Schumi a quota 8 mondiali; dall’altro lato c’è Leclerc che non vuole farsi sfuggire la grande occasione di battere sia Verstappen che Hamilton. Questi primi test hanno confermato l’ottima forma già raggiunta dai due piloti Ferrari.

Dove in tv

I test sono trasmessi in Tv su Sky Sport e in streaming su Now. Al mattino il collegamento inizia alle 7.55, al pomeriggio la diretta Tv inizia alle 12.55. Nei test in Bahrain si sono viste all’opera le nuove gomme della Pirelli con una novità: l’introduzione di una sesta mescola.