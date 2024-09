Insulti e minacce prima dell’addio: ecco cosa è successo in A

Bufera in Serie A con situazione particolarmente complicata per un club: insulti e minacce prima dell’addio, cosa è successo

Una bufera, un terremoto che non accenna a placarsi. La Serie A ha vissuto il suo weekend di partite, ma è fuori dal terreno di gioco che si sono vissute le giornate più complesse.

Il caso eclatante è quello della Roma che è ripartita con Juric al posto di De Rossi. Un esonero, quello dell’ex capitano giallorosso, che ha fatto rumore ed ha portato alla contestazione della tifoseria, prima davanti Trigoria, quindi allo stadio Olimpico all’inizio di Roma-Udinese. Ma per la società capitolina non c’è soltanto il cambio in panchina a creare scalpore. Proprio domenica sono arrivate anche le dimissioni della Ceo Lina Souloukou, proprio lei che avrebbe la paternità dell’esonero di De Rossi.

Un addio arrivato all’indomani di giornate molto difficili, a cui alla dirigente greca è stata assegnata anche una scorta. Questo perché è stata vittima di insulti e minacce da una parta di tifoseria che, evidentemente, poco ha gradito l’esonero di una bandiera come De Rossi.

Roma, caos per dimissioni di Souloukou: cosa è successo

Ovviamente non mancano i retroscena su quel che è accaduto negli ultimi giorni alla Roma, sulla situazione che ha portato prima all’addio di De Rossi e quindi a quello della dirigente.

Retroscena che raccontano di come abbia avuto un peso importante una riunione con alcuni giocatori della rosa, ma alla quale non avrebbero preso parte personalità di spicco come il capitano Lorenzo Pellegrini. Una riunione di cui sono venuti a conoscenza anche i Friedkin, che hanno voluto vederci chiaro su quanto stava accadendo nella squadra e più in generale nella società.

Da qui l’emergere di calciatori che non avevano affatto sfiduciato De Rossi, come invece era stato ventilato. Nulla di vero perché il gruppo si è stretto intorno al proprio tecnico e non ha fatto nulla per portare alla rottura totale. Anzi, la squadra in più di un’occasione ha ribadito di essere dalla parte dell’allenatore e di scendere in campo seguendo le sue indnicazioni. Stessa situazione che ha trovato anche Juric, a cui la squadra ha promesso impegno e disponibilità massima per uscire dalla crisi.

Una posizione che ha portato i Friedkin a fare riflessioni importanti ed è in questo clima che è maturato l’addio anche di Lina Souloukou. Un nuovo terremoto in casa Roma, con la società che spera ora di poter ripartire come fatto sul campo, mettendo da parte questo difficile finale d’estate.