Inter-Napoli choc, ufficiale: terremoto in Serie A

Scoppia il caso in Serie A che vede protagonisti Inter e Napoli, le due formazioni in testa alla classifica: è ufficiale

È una questione Inter-Napoli o almeno sembra: dopo la decima giornata di campionato la formazione di Conte ha confermato il primato in classifica, andando a vincere in casa del Milan e tagliando fuori, almeno per il momento, i rossoneri dalla corsa scudetto.

Con Thiago Motta che si salva dalla critiche solo per Allegri, sono in piena corsa per il titolo i nerazzurri: la formazione di Inzaghi dopo il pirotecnico pareggio (4-4) contro la Juventus di domenica scorsa, hanno ripreso la marcia vincendo in casa dell’Empoli e riportandosi a -4 dalla squadra guidata dall’ex Conte. Un duello che animerà anche la prossima giornata con gli azzurri che ospiteranno l’Atalanta e i campioni d’Italia che attenderanno a San Siro il Venezia.

Ma è il prossimo fine settimana quello cerchiato in rosso perché il Napoli tornerà ancora una volta a San Siro e lo farà questa volta per affrontare l’Inter. Sarà quella, se non la sfida verità, almeno la partita che darà una indicazione chiara sul duello tra le due formazioni. Un duello anticipato però da grandi polemiche per una decisione che ha suscitato un polverone e aperto un nuovo caso in Serie A.

Inter-Napoli senza tifosi ospiti: la decisione accende la polemica

In Milan-Napoli hanno occupato il settore ospiti e non solo: i sostenitori azzurri hanno accompagnato la squadra di Conte verso la vittoria e gioito a fine partita dopo il successo dei partenopei, senza alcuna problematica di ordine pubblico.

Contro l’Inter però non potranno esserci, almeno non quelli residenti in Campania: lo ha stabilito il Preferito di Milano, Claudio Sgaraglia, dopo le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Disposto quindi il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi del Napoli residenti in Campania, anche se in possesso della Fidelity Card SSC Napoli.

Potranno accedere al settore ospiti soltanto i sostenitori azzurri, possessori della Fedelity Card del Napoli, ma con la residenza fuori Campania. Una scelta che ha sollevato inevitabili polemiche ma che il Prefetto ha preso per “preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica“. Grande polverone alzato soprattutto sui social dove è stato evidenziato la differenza, resa più evidente dalla vicinanza delle due partite, tra la sfida con il Milan e quella con l’Inter.

A far prendere questa decisione al Prefetto anche i precedenti tra le due tifoserie che negli anni passati: nel 2018 ci furono scontri dall’esito tragico con la morte di Davide Belardinelli, tifoso dell’Inter.