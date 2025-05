Sabato 31 maggio 2025, alle ore 21, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà il teatro della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. In palio c’è molto più di una coppa: il PSG insegue il suo primo storico treble dopo aver già vinto Ligue 1 e Coppa di Francia, mentre l’Inter sogna di tornare sul tetto d’Europa a 15 anni dall’ultima volta, quando nel 2010 conquistò il trofeo con José Mourinho.

Da una parte c’è Luis Enrique, tecnico esperto e visionario, dall’altra Simone Inzaghi, alla sua seconda finale europea in tre stagioni. Per i nerazzurri, arrivati secondi in Serie A dietro il Napoli e usciti in semifinale dalla Coppa Italia, questa è l’occasione di riscattare una stagione altalenante.

Dove vedere la finale gratis e in chiaro

Il grande appuntamento tra Inter e PSG sarà visibile in diretta gratuita su TV8, canale 8 del digitale terrestre. L’emittente offrirà anche un ricco prepartita e uno speciale post gara, con tutte le emozioni della premiazione e le interviste ai protagonisti. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00, ma la diretta inizierà ben prima per accompagnare i telespettatori fino al calcio d’inizio.

La finale sarà disponibile anche in streaming gratuito, senza registrazione né abbonamento, tramite il sito ufficiale e l’app di TV8. In caso di parità al 90’, TV8 trasmetterà anche tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, offrendo così una copertura completa dell’evento.

Per chi preferisce una visione più approfondita, la finale sarà disponibile anche su Sky Sport e NOW, con telecronaca, analisi tattiche e approfondimenti dedicati.

Le probabili formazioni di Inter-Psg

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Demarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.