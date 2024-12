La denuncia che riguarda l’allenatore dell’Inter colpisce nel segno: tutta la storia ha dell’incredibile, ora la situazione è risolta

In campo va tutto a gonfie vele. Il 2024 di Simone Inzaghi è stato semplicemente perfetto: conquistato lo scudetto la scorsa primavera, l’Inter è potenzialmente prima anche quest’anno, dovendo recuperare il match con la Fiorentina.

Da quando è approdato in nerazzurro, l’allenatore piacentino non ha praticamente sbagliato un colpo: il palmares recita uno scudetto, due coppe Italia, tre Supercoppe e la finale di Champions League. Una bacheca che potrà essere ulteriormente arricchita nei prossimi mesi e che ha aumentato a dismisura la popolarità dell’ex allenatore della Lazio.

Questo aspetto ha purtroppo anche dei lati negativi: i social sono una cassa di risonanza per ogni cosa, ma anche terreno fertile per chi vuole ‘sfruttare’ a proprio vantaggio la notorietà di personaggi famosi. Ed è proprio questo che è successo ad Inzaghi, almeno stando a quanto denunciato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram.

Inzaghi, la moglie fa chiudere una pagina fake

Cena in famiglia a Natale per Inzaghi e la moglie ha voluto immortalare il tutto con una foto, postata poi sul suo profilo Instagram.

Immagine che è stata poi pubblicata anche da una pagina il cui nome richiamava quello del tecnico nerazzurro. Proprio per questo la Lucariello ha voluto fare chiarezza, segnalando questa pagina e avvisando tutti: “Questa è una fan page, non è Simone, ma scrive come se fosse lui – le parole della compagna di Inzaghi -. Mi hanno detto anche che questo scemo scrive a tante ragazze. Segnalatelo per favore“.

Il messaggio ha colto nel segno, tanto che la pagina in questione – che aveva oltre 50mila follower – ora non risulta più attiva. La moglie di Inzaghi è quindi riuscita nel suo intento di mettere in guardia gli utenti da chi si finge sui social un personaggio famoso. Un personaggio, nel caso dell’allenatore piacentino, che i social non li usa assolutamente. Inzaghi, infatti, non ha alcun profilo Instagram e non compare neanche su Facebook e X.

Testa soltanto al campo per il tecnico che sta preparando la prossima sfida della squadra nerazzurra. Lautaro e compagni, chiuderanno l’anno andando a Cagliari, formazione in piena crisi, e provando a festeggiare con il bottino pieno. Appuntamento oggi alle ore 18 con la certezza che, in caso di vittoria, non ci sarà nessun festeggiamento sui social da parte di Inzaghi. Che preferisce sempre un’esultanza in campo ad una storia su Instagram.