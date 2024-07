Italia a caccia di record olimpici, anche senza Sinner potrebbe esserci una pioggia di medaglie

Italia, caccia ai record olimpici. I pronostici dei periodici di fama (in testa lo statunitense “Sport Ilustraded” e il francese “L’Equipe”) ci accreditano 47medaglie. Fosse vero, la spedizione azzurra sarebbe la più vincente di sempre. Con un particolare inedito, segno dei tempi: le pronosticate medaglie sarebbero equamente divise tra uomini e donne. Di più. Gli esperti sondaggisti hanno pure specificato: l’Italia vincerà 14 ori, 17 argenti,16 bronzi. Curiosità. Sinner era pronosticato per un bronzo. Non di più.

Obiettivo: superare Tokyo

Giovanni Malagò (ultimi Giochi da presidente del CONI) è fiducioso. È convinto che l’Italia farà meglio dei 40 podi di Tokyo e dice: ”A Tokyo abbiamo avuto tempi di preparazione ristrettì causa pandemia, ma a Parigi presentiamo una squadra, più di 400 atleti fra uomini e donne, che per qualità e quantità ha tutto per regalare emozioni agli italiani. È vero, siamo fuori nel calcio e nel basket. Ed è un dispiacere. Ma con pallavolo e pallanuoto siamo molto competitivi. Tra l’altro, l’oro del volley è l’ossessione di intere generazioni”.

”De Giorgi e Velasco, i due ct sottorete – prosegue -, sono due maestri. Ho grande fiducia in loro. Aggiungo: una medaglia olimpica è bella a prescindere dalla notorietà dei personaggi. A Tokyo prendemmo il primo oro nel Taekwondo con Dell’Aquila: mai scordato, anche perché ci portò fortuna. Poi si capisce che Jacobs, Tamberi, Paltrinieri restano scolpiti meglio nella memoria collettiva, ma i giochi appartengono a tutti, sono di tutti. E se questa è retorica, beh, viva la retorica”.

Le femmine batteranno i maschi 2-0

Lo sostiene l’Equipe. Almeno negli sport di squadra, pallavolo e pallanuoto in testa. Ma sostiene sempre la “ bibbia” francese,dopo Tokyo anche la scherma azzurra tornerà ad essere protagonista del medagliere italiano. C’è poi molta attesa per 3 ragazze in odor di medaglia. Si tratta di Sofia Raffaeli ( ginnastica ritmica), Irma Testa ( boxe) e Diana Bacosi ( tiro al volo). I sondaggisti sottolineano il nostro fioretto: en plein per le squadre di maschi e donne.

La scherma farà bottino e, a dispetto del nessun oro di Tokyo, stavolta c’ aria pure di successo individuale dal talento di Tommaso Marini nel fioretto. Seconda curiosità: il nuoto azzurro viene snobbato. Tre soli azzurri sono pronosticati per l’oro: Ceccon (100 dorso), Simona Quadarella (1500 SL) e Paltrinieri (800 SL). Tamberi gode ancora del pronostico d’oro nel salto in alto. Jacobs,dicono, non andrà oltre il bronzo sui 100. Previsto un podio per Larissa Iapichino e un argento per Mattia Furlani ( lungo). Il primo azzurro in campo sarà Filippo Ganna impegnato nella cronometro in programma sabato 27 luglio alle ore 16.30.