Italia al bivio Mondiale contro Israele. Stasera sul neutro di Dubrecen (Ungheria) la Nazionale di Gattuso va alla caccia della seconda vittoria (dopo il 5-0 rifilato venerdì scorso alla Estonia a Bergamo). Vietato sbagliare.

D’obbligo i tre punti, fondamentali per le qualificazioni ai Mondiali. E soprattutto per evitare la roulette russa dei playoff. Serata delicata: Israele è 3 punti avanti con una partita in più. Doveroso l’aggancio. Oltretutto il match di stasera (20.45, diretta Rai 1) ha un secondo obiettivo: accorciare la differenza reti con la capolista Norvegia. Mica facile.

Italia a due punte

Il Ct Gattuso conferma le due punte (Retegui e Kean) per segnare il più possibile. Vietati atteggiamenti superficiali. Stasera la nuova Italia dovrà superare quello che si presenta come un esame di maturità. Serviranno carattere, tenacia, lucidità e pazienza.

Israele è cresciuto e Gattuso ha messo tutti sull’avviso. “È una partita difficile e insidiosa. Dovremo restare sempre concentrati, loro hanno velocità e strategia. Gli innesti degli Under hanno migliorato la tecnica. E il ct Ben Simon sa il fatto suo”.

La formazione azzurra

Difesa a quattro, tre a centrocampo con l’aiuto dell’esterno alto (Politano). Formazione di partenza: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Politano, Retegui, Kean.

In panchina: Vicario, Meret, Gatti, Mancini, Dimarco, Bellanova, Rovella, Frattesi, Orsolini, Maldini, Raspadori e Pio Esposito. In preallarme: Carnesecchi, Leoni, Zaccagni, Fabbian.