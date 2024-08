Italia, gran finale alle Olimpiadi: superata Tokyo nei titoli, l’enorme contributo delle azzurre

Italia, gran finale a Parigi 2024. Con le 6 medaglie di un venerdì storico – un oro, un argento e quattro bronzi – la spedizione azzurra ai Giochi ha superato Tokyo nei titoli olimpici. Alla vigilia della cerimonia di chiusura (domenica 11 agosto , Stade de France, ore 21, show con oltre 100 artisti) è stata raggiunta quota 36. Medaglie così distribuite: 11 ori, 12 argenti, 13 bronzi. E non è certo finita qui. La caccia al record di 40 podi è in corso.

Ragazze super alle Olimpiadi di Parigi

Va detto con forza: il medagliere azzurro ha raggiunto numeri importanti grazie al contributo delle donne che in questa Olimpiade si sono superate. Ori storici, fuori dall’immaginazione come il trionfo nel tennis col doppio Errani-Paolini (atteso da cent’anni), l’impresa della judoka Bellandi, l’oro nel windsurf della cagliaritana Marta Maggetti, le regine della spada (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Maria Navarria, Giulia Rizzi), il capolavoro nella vela di Caterina Banti (in coppia con Ruggero Tita), il bronzo di Ginevra Taddeucci nella torbida Senna, lo show (da esordiente) della farfalla Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica . E poi le medaglie sorprendenti di venerdì 9: l’oro di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Americana di ciclismo e lo storico pazzesco argento di Nadia Battocletti nei 10.000; mai una azzurra così in alto. Nadia addirittura ha visto sfumare l’oro per 7 centesimi.

La forza delle donne

C’è un mantra che in queste ore impazza a Casa Italia e si propaga nei talk show, sui media, nei commenti sportivi. Eccolo: “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare”. E poi, come ha ricordato Jasmine: “Le donne sono come una forza della natura, quando decidono di fare qualcosa, lo fanno”. Diceva Rita Levi Montalcini: “Le donne che hanno cambiato il mondo, non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”. Il potere dimostrato dalle azzurre alle Olimpiadi è un mix di coraggio, talento e una notevole capacità di affrontare le sfide in tutte le discipline sportive.