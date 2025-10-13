Italia-Israele (martedì ore 20.45), obiettivo blindare secondo posto e playoff. Massima allerta a Udine
Playoff nel mirino. L’Italia vuole blindare il secondo posto che vale il pass per le qualificazioni ai Mondiali. Serve una vittoria per raggiungere aritmeticamente l’obiettivo dei playoff. E i tre punti dovrà farli a Udine contro Israele (martedì 14, ore 20.45, diretta Rai1).
Gli azzurri si giocano il match point. Parola d’ordine: vietato sbagliare. La vittoria allo stadio friulano renderebbe le due sfide di novembre – Moldova fuori, Norvegia a Milano – dei semplici esperimenti in vista dei due turni di playoff in programma a fine marzo.
Attacco a due punte
Il ct Gattuso non vuole una gara di contenimento. Ha voglia di gol. E’ intenzionato a mantenere il passo delle sue prime tre gare da commissario tecnico: 13 reti con 7 marcatori diversi. Kean, il più prolifico della sua gestione, però non ci sarà a causa dell’infortunio rimediato a Tallin. Inutile rischiarlo.
Al suo posto, accanto a Retegui, giocherà, per la prima volta da titolare, il 20enne Pio Esposito, in gol con l’Estonia da subentrato. L’interista è piaciuto molto a Gattuso che non ha esitazioni a schierarlo dal primo minuto. Il resto della formazione dipende dal modulo: più probabile il 4-1-3-2 anziché il 3-5-2.
Nel caso Gattuso scelga la difesa a quattro la proteggerà con un mastino tattico (Cristante) dietro a tre centrocampisti (Cambiaso, Barella, Tonali). Retegui ed Esposito al vertice della manovra. In preallarme Raspadori, squalificato Bastoni.
Elicotteri e massima allerta
Città blindata, zona rossa, metal detector per i controlli, disagi inevitabili. E l’incubo, per gli organizzatori e le forze dell’ordine, dei manifestanti proPal. Si teme l’arrivo di “frange violente”.
Il prefetto Domenico Lione ha emesso una ordinanza restrittiva destinata a commercianti ed esercenti. L’Osservatorio Nazionale delle manifestazioni sportive, che classifica gli eventi in base al livello di pericolo, ha attribuito alla partita Italia-Israele il grado 4 che indica eventi ritenuti ad altissimo rischio.
La classifica del Gruppo 1
Norvegia punti 18, Italia 12, Israele 9, Estonia 3, Moldova 0. Il 13 e il 16 novembre le ultime 2 partite per gli azzurri.