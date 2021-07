Italia-Spagna sui maxischermi a Roma: dove vederla in città, le zone dove sarà proiettata

Stasera l’Italia si fermerà per la semifinale di Euro 2020, che vedrà gli azzurri affrontare la Spagna. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e Sky Sport o sui tanti maxi schermi allestiti nelle varie città italiane, ormai diventati veri e propri stadi dove i tifosi si riuniscono. In particolare a Roma dove c’è la Fan Zone più grande d’Europa allestita proprio per l’evento. Ovvero il Football Village di piazza del Popolo, diventata la piazza principale di Euro 2020.

I maxischermi a Roma per vedere la partita Italia-Spagna

Confermato anche il maxischermo in via dei Fori Imperiali, altra Fan zone della Capitale. Lo spazio riesce ad ospitare fino a mille tifosi per il match Italia-Spagna. Al Moovenda Village, a Lungotevere Prati, sarà proiettata la partita.

Ci sarà la possibilità di assistere al match anche al Cinevillage Parco Talenti. A partire dalle 21, infatti, nell’arena cinematografica all’aperto allestita per tutta l’estate, è in programma la partita Italia-Spagna. Semifinale protagonista al Teatro di Tor Bella Monaca. L’ingresso è gratuito fino a un massimo di 200 persone.

In zona Quadraro, presso il Circolo Arca, sarà possibile vedere la partita su videoproiettore con maxischermo nella pinseria, arrosticineria e friggitoria all’interno del circolo, con tanto di parco giochi per bimbi.

Dall’ 11 giugno all’ 11 luglio, la Birreria di Eataly Roma si trasforma in ‘Birreria dello Sport’. Con la riapertura anche degli spazi interni (oltre alle terrazze), tutti i tifosi potranno seguire le partite della Nazionale e gli altri match fino alla partita finale, sui maxischermi del primo piano dello store di Ostiense.