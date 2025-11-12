Italia show alle Finals di Torino: Musetti ha battuto de Minaur, la coppia Bolelli-Vavassori nella storia. E Sinner stasera si gioca la semifinale con Zverev dopo il debutto vincente con Auger-Aliassine. Italia record con due singolaristi tra gli otto Maestri e con un doppio che ha già conquistato il pass per la semifinale; è la prima volta che una coppia azzurra ha superato il round robin e giovedì ultimo rodaggio prima della partita che deciderà chi andrà in finale.

Musetti batticuore

Lorenzo “ il magnifico” ha battuto l’australiano de Minaur in 3 set al cardiopalma; un match che resterà nella storia di questa edizione e che ha mandato in delirio tutta Torino e tutta l’Italia. Musetti resta in corsa per le semifinali in una sfida proibitiva contro Carlos Alcaraz in programma giovedì. Muso è reduce da sei incontri in sette giorni e la tenuta fisica preoccupa il Ct Volandri in ottica Coppa Davis.

Comunque il successo di martedì contro l’australiano (7-5, 3-6, 7-5) ha permesso a Musetti di diventare il terzo italiano a vincere almeno una partita alle ATP Finals; prima di lui solo Sinner e Berrettini. La vittoria in rimonta su De Minaur è stata sofferta ma bellissima. Il primo set è stato di Lorenzo (7-5); nel secondo l’australiano ha pareggiato facile (6-3); il terzo set è stato di pura sofferenza: Musetti è partito male ma alla lunga Muso ha prevalso con il cuore, colpi di classe e una insospettata energia. Un miracolo coronato da un passante di diritto incrociato sul secondo match point. L’urlo dei 13.000 dell’Inalpi ha fatto il resto.

Storici Bolelli-Vavassori

Sono la prima coppia azzurra che è arrivata alle semifinali della ATP Finals. Il duo azzurro ha superato 2-0 (7-6, 6-4) lo spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos nella seconda giornata del round robin di doppio. Stupendo il supporto del pubblico. Ha spiegato Bolelli: !Sto provando una sensazione fantastica e il pubblico è incredibile. Abbiamo già avuto l’opportunità di giocare l’anno scorso in questo torneo ma stavolta penso che siamo arrivati più preparati, più concentrati”.

Ha aggiunto Vavassori: “Martedì abbiamo giocato una delle migliori partite. Il nostro obiettivo è di mettere energia in ogni punto. Il resto è il feeling particolare con il pubblico”.

Stasera Sinner-Zverev

In una Torino tutta azzurra Jannik stasera alle 20.30 affronterà Zverev per rispondere ad Alcaraz che giovedì se la vedrà con Musetti. In palio la semifinale. Il tedesco sfida l’azzurro come a Parigi e non vede l’ora di affrontare Jannik sapendo che non è battuto in partenza.