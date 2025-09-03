L’Italvolley femminile non si ferma più: 3-0 alla Polonia e semifinale mondiale con la 34esima vittoria di fila. Venerdì a mezzogiorno le azzurre si giocheranno il pass per la finale. Partita perfetta senza sbavature e ritmo alto e costante.

Gara entusiasmante

La sfida da dentro o fuori comincia alle 15.30 con le azzurre che si portano rapidamente sul 15-10 e poi chiudono 25-17 (4 punti Egonu). Secondo set: avvio tribolato (4-4, 12-12), sorpasso polacco (12-13) ma l’Italia reagisce a vince 25-21. Terzo set: altro avvio faticoso (6-6) e consueta reazione. Finisce 25-18. Azzurre in semifinale. Vittoria netta. Applausi al muro-difesa . Continua la striscia positiva, successo n.34.

Le parole di Anna Danesi

La capitana delle azzurre (251 presenze) aveva messo in guardia alla vigilia del match: ”La Polonia? Spererei con lo stesso andamento della semifinale di Nations League (3-0 per l’Italia), ma ne dubito. Loro hanno Stysiak e Smarzek che sono due buoni opposti. E poi al centro Korneluk a muro spesso fa ombra a chi attacca. Dovremo essere brave a sfruttare i loro punti deboli. Attaccare dalla parte della palleggiatrice quando sarà in prima linea a muro e poi battere bene per sfruttare al meglio il nostro sistema muro-difesa”.

Quarti di finale temuti

Dopo il trionfo agli ottavi contro la Germania in tre set, il Ct Velasco aveva preparato il match di Bangkok con la consueta cura sapendo bene il valore delle polacche e del loro ct Stefano Lavarini, allenatore di lungo corso (prima panchina nel 1995) con importanti esperienze all’estero (Corea del Sud, Brasile, Fenerbahce) e in Italia (Bergamo, Busto Arsizio, Novara, Monza). Oltretutto il tecnico piemontese non ha mai fatto mistero circa le ambizioni di vincere il Mondiale sapendo di poter contare su un gruppo solido, collaudato. All’appuntamento con le azzurre la Polonia è arrivata con un percorso tutto in salita: 3-1 al Kenya, 3-2 con la Germania (28-26 il quarto set, 19-17 al tiebreak). È seguita un’altra maratona con il Belgio agli ottavi (3-2). Tre match salvati non senza fortuna.

Venerdì gli altri due quarti: Brasile-Francia (ore 12) e USA-Turchia (15.30). Il Giappone è la prima semifinalista. Ha battuto l’Olanda 3-2 al termine di un match tiratissimo (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12). Strepitosa Yukiko Wada (27 punti e 4 ace).