Jannik è in finale alle ATP Finals di Torino per la terza volta consecutiva. Ha battuto l’australiano de Minaur 7-5, 6-2 centrando la vittoria n. 30 consecutiva a livello indoor. Domenica alle 18 cercherà di far sua la terza finale torinese. Il match non è stato una passeggiata, almeno nel primo set, per merito di un de Minaur veloce e ottimo nel servizio; poi nel secondo set l’azzurro ha dilagato servendo il 75% di prime nonostante una seconda non esaltante (47%). Tuttavia ha tenuto agevolmente sotto controllo il match anche con 7 ace e un servizio e diritto incrociato magnifici. E così ha chiuso la semifinale in 1h52’. Nel dettaglio.

Primo set

Match avvolto dalla solita, magica atmosfera. Palasport esaurito. La semifinale delle Nitto Atp Finals comincia alle 14.41 con de Minaur al servizio. Ai vantaggi vince l’australiano (0-1); Sinner rimedia (1-1) ma Alex de Minaur si porta avanti (1-2). Jannik recupera al servizio (2-2) ma cede il quinto game (2–3). Sinner rispolvera il suo repertorio e va in parità (3-3). E’ un Sinner rallentato , errori su errori. Ne approfitta l’australiano e passa in vantaggio (3-4). Jannik ripara immediatamente (4-4) poi frena e torna sotto (4-5) ma resta a galla col servizio (5-5). Quindi gioca il miglior game (6-5). E sull’abbrivio chiude un set complicato (7-5) in un’ora e sei minuti.

Secondo set

Sinner ritrovato. Partenza col botto: 4-0. De Minaur cala fisicamente,paga gli sforzi del primo set. Un crollo tuttavia sorprendente, inatteso. Ma con orgoglio ed un po’ di fortuna accorcia ai vantaggi: 4-1. Ma Sinner, implacabile, rimette le cose a posto: 5-1. Jannik si rilassa e de Minaur fa la sua parte: 5-2. L’altoatesino ha il match point e non lo sciupa: è un 6-2 che lo consegna alla finale di domenica dove affronterà Alcaraz o Auger-Aliassime nell’atto conclusivo.

Le parole di Sinner

Quarta partita e quarto successo senza perdere un solo set. Dopo aver battuto nell’ordine Auger-Aliassime ( lunedì), Zverev ( mercoledì) e Shelton ( venerdì) – tutti in 2 set – e con un punteggio limpido. Ai microfoni del dopo gara ha ricordato queste fatiche ringraziando come al solito il pubblico “per il supporto che mi date”. Ha poi aggiunto: “È stata una partita difficile, de Minaur ha servito molto bene nel primo set. Domani sarà una partita difficile”. E dalle tribune stracolme è partito il coro: “Olè Olè Olè Olè Sinner, Sinner”.