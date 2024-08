Jannik Sinner batte Alex Michelsen 6-4 6-0 6-2 ed accede al terzo turno degli Us Open. L’altoatesino soffre meno rispetto alla gara di esordio e vince la partita in un’ora e 39 minuti non concedendo neppure un set al suo avversario. A fine match, a Sky ha detto: “Sapevo quello che mi aspettava, ringrazio il pubblico per il sostegno. Ogni match è diverso, vediamo cosa succederà. Conoscevo le qualità di Michelsen. Sono molto contento di aver raggiunto il terzo turno, devo migliorare un paio di cose. All’inizio potevo giocare un po’ meglio ma non è sempre semplice. Ormai con gli avversari ci conosciamo, nel secondo set ho iniziato ad alzare il livello e poi sono partito. Posso migliorare e spero di fare ancora meglio nelle prossime partite. Sono piccoli dettagli che però fanno la differenza. Domani avrò un giorno di riposo per ritrovare il ritmo e vediamo cosa riuscirò a fare. Mi fa molto piacere essere seguito da così tante persone”.

Il videomessaggio di Sinner ad Oliviero Toscani: “Un onore far parte delle tue giornate”

Jannik Sinner, prima del match ha voluto ringraziare Oliviero Toscani in un videomessaggio inviato al fotografo e pubblicitario che ha raccontato dell’amiloidosi, la malattia grave che l’ha colpito. Olivieri ha raccontato che Sinner gli dà “sollievo nella vita”: il numero1 del tennis mondiale è rimasto colpito come tutti dalla vicenda del fotografo ed è stato informato delle parole di Toscani. Ha quindi deciso di registrare un video per esprimergli vicinanza e ringraziarlo chiedendo allo staff di farlo avere in via riservata al fotografo, al quale da milanista ha anche fatto una battuta sul suo tifo interista.