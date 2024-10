Jannik Sinner batte Daniel e va al terzo turno del Master 1000 di Shanghai

Jannik Sinner ha battuto il giapponese Taro Daniel nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai, con il punteggio di 6-1, 6-4. Prossimo avversario dell’azzurro sarà l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Sinner è il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito ATP. Sono ora 60 i suoi successi in stagione.

Appello della Wada, Sinner: “Ho fiducia che tutto andrà per il meglio”

Nella prima conferenza stampa in vista del torneo di Shanghai, Jannik Sinner è tornato ancora una volta a parlare dell’appello inoltrato dalla Wada nei giorni scorsi riguardo al caso doping. Una doccia fredda inattesa con cui il n.1 del mondo dovrà convivere per le prossime settimane. Queste le parole di Sinner: “Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c’è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non è così e non è facile”.

La vittoria di Carlos Alcaraz

A tre giorni dal successo su Sinner nella finale dell’Atp 500 di Pechino, Carlos Alcaraz è sceso in campo nel Masters 1000 di Shanghai, battendo in appena 1 ora e 16 minuti il numero 51 del mondo Shang Juncheng, con il punteggio di 6-2, 6-2. La testa di serie numero 3 ha così ottenuto il decimo successo consecutivo. “Ultimamente sto giocando davvero bene e sto solo cercando di mantenere lo slancio”, ha commentato lo spagnolo.

“Ho avuto solo il tempo di allenarmi prima di giocare questa partita e poter iniziare. Ecco perché questa vittoria mi rende orgoglioso” ha aggiunto Alcaraz. Nel prossimo turno affronterà Yibing Wu (24 anni), ex 54esimo al mondo sceso al 560esimo dopo una stagione quasi senza incontri.