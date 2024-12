Jannik Sinner ora è un mistero: cosa è successo nelle ultime ore

Il campione italiano, premiato agli SportTennis Awards, è al centro di una vicenda enigmatica: se ne sono accorti tutti

Il migliore di tutti. Non sorprende che Jannik Sinner sia tra i premiati agli SportTennis Awards, serata che ha celebrato i trionfi del tennis italiano.

Era presente, ovviamente, anche il numero 1 al mondo che è tornato in pubblico dopo un periodo di assoluto relax in cui non ci è concesso molto ai media. Ha parlato del suo magico 2024, del futuro suo e del tennis italiano, senza nessun accenno alla sua vita privata ed in particolare all’argomento che più sta occupando le cronache in questi giorni: la relazione con Anna Kalinskaya.

Tra i due sembrerebbe ormai finita, anche se non arrivano dichiarazioni ufficiali, né per confermare, né tantomeno per smentire. Gli indizi però si susseguono e tutti portano alla stessa conclusione: la coppia Sinner-Kalinskaya non c’è più. Anche se le indiscrezioni raccontano di un presunto viaggio del campione italiano a Miami – dove si trova anche la russa – sui social l’aria di crisi è evidente. Lo si capisce dai post della tennista che ha festeggiato il compleanno ricondividendo gli auguri ricevuti da amici e colleghi. Tutti o quasi meno Sinner.

Sinner, tra l’addio alla Kalinskaya e il mistero social

Quegli stessi social dove Sinner è ormai sparito da settimane. L’ultima apparizione risale alla vittoria in coppa Davis, poi zero assoluto.

Non certo una cosa particolarmente sorprendente, visto che l’altoatesino non sta molto dietro ai social, anzi ha sempre affermato che preferisce stare lontano da certe dinamiche. Ciò che evidenzia però Libero è che la sparizione è coincisa proprio con il periodo in cui sono iniziate a circolare in maniera più insistenti le voci sulla rottura con la Kalinskaya. Che sia un segnale anche questo?

Un mistero visto che Sinner non ha toccato quest’argomento, né ha parlato pubblicamente della relazione con la collega russa. Che, dall’altro lato, continua a godersi le vacanze, circondata dagli amici. Anche un ragazzo con cui ha fatto un giro in moto, postando poi tutto sui social: anche questo indicato come un indizio della rottura con il numero 1 al mondo.

Che, intanto, si gode le celebrazioni per il suo anno magico e concede solo una promessa pubblica sulla sua vita personale: “Ho trascorso poco tempo con le persone che amo – le sue dichiarazioni – e devo trovare il tempo per questo, perché alcune cose passano e non tornano più“. Che sia anche un riferimento alla storia con la Kalinskaya?