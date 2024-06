Jasmine Paolini non ce l’ha fatta: perde in 2 set, Swiatek trionfa al Roland Garros

Jasmine Paolini non ce l’ha fatta. L’italiana ha ceduto in finale alla numero 1 del tennis mondale femminile, Iga Swiatek, che conquista così lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Swiatek vince in due set, 6-2 6-1, e ottiene cosi’ il suo quarto titolo all’Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023.

La finale del Roland Garros è apparsa equilibrata solo in avvio, con la Paolini brava a mettere pressione all’avversaria. Pressione che, col passare dei game è calata. La Swiatek è infatti venuta fuori ed ha vinto il primo set 6-2. Il secondo parziale si è chiuso con il risultato di 6-1 in una partita che è apparsa essere senza storia.