Brutte notizie per la Juventus: Gleison Bremer dovrà fermarsi di nuovo. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La diagnosi è arrivata dopo la visita specialistica sostenuta a Lione dal professor Sonnery-Cottet, lo stesso che lo aveva operato in passato. Il club bianconero, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito, ha confermato che l’intervento sarà una meniscectomia artroscopica selettiva, un’operazione che richiederà una riabilitazione di circa 6-8 settimane.

Bremer, lasciato fuori a scopo precauzionale nell’ultima giornata di campionato prima della sosta, sarà costretto a saltare la trasferta di Como e diverse partite cruciali. Si tratta di un nuovo infortunio al ginocchio sinistro, già operato lo scorso anno dopo la rottura del legamento crociato subita nell’ottobre 2024 durante una gara di Champions League a Lipsia.

I tempi di recupero e le soluzioni per Tudor

Per la Juventus si apre un’altra fase complicata, soprattutto nel reparto arretrato. L’assenza di Bremer rappresenta un duro colpo per Tudor, che già nella gara pareggiata contro il Milan aveva dovuto reinventare la difesa. Al momento sembra essere Rugani il principale candidato a sostituire il brasiliano.

Il rientro del numero 3 bianconero è previsto non prima della fine di novembre, probabilmente in occasione della gara di campionato contro la Fiorentina. L’obiettivo dello staff medico è permettergli di tornare in piena forma per la ripresa del calendario invernale e per la fase decisiva della stagione.