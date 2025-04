Per la Juventus cambia nuovamente lo scenario per il futuro: Tudor via, ecco il nome del nuovo allenatore bianconero

Le montagne russe bianconere continuano. Neanche l’arrivo di Tudor è riuscito a portare continuità alla Juventus: la caduta di Parma è pesante nella corsa allo scudetto, ma non solo.

Prima del Tardini, l’allenatore croato sembrava viaggiare verso la conferma: nelle settimane alla guida della squadra aveva acquisito credito e fiducia, tanto che Giuntoli aveva anche pubblicamente parlato della possibilità di continuare con lui anche dopo il Mondiale per club. Nonostante un gioco non spumeggiante, Tudor aveva fatto ciò che serviva: dato una scossa alla squadra che aveva infilato una serie di risultati positivi che l’avevano riportata al quarto posto, con vista sul terzo.

Ora però la Juve è nuovamente stata superata dal Bologna e la qualificazione in Champions è a forte rischio. Ecco dunque che il ruolo di Tudor torna ad essere quello del traghettatore, di chi dovrà portare la squadra bianconera in Champions, falla ben figurare al Mondiale per club e poi salutare. Quasi certamente, ma i colpi di scena non sono esclusi in quest’annata particolare per la Juve, non sarà lui sulla panchina il prossimo anno. E c’è un nome molto forte per la sostituzione: Antonio Conte.

Juventus, via Tudor: il grande sogno è Conte

È l’attuale tecnico del Napoli il grande obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Le dichiarazioni di Conte sul suo futuro in azzurro hanno alimentato dubbi sulla permanenza in Campania. Ha parlato di programmazione, di cose che non si possono fare a Napoli, di ambizioni legate al suo nome e voglia di non essere massacrato il prossimo anno.

Parole di addio con vista su Torino, dove a Conte non dispiacerebbe tornare: potrebbe farlo perché il veto che fino a qualche mese fa c’era sul suo nome, frutto della rottura traumatica di qualche anno fa, è ormai caduto. Conte sogno bianconero, ma non soltanto lui. Tra i possibili nuovi allenatori della Juventus c’è sicuramente anche Gian Piero Gasperini che ha già annunciato l’addio all’Atalanta ed ha un passato in bianconero.

Tra i papabili non va dimenticato Roberto Mancini, vicino ai bianconeri già quando è stato esonerato Thiago Motta. E poi Stefano Pioli che dovrebbe però liberarsi dall’Al Nassr dove ha un contratto per altre due stagioni. Tutto in ballo ad ogni modo con Tudor che viaggia verso l’addio e la Juve che sogna Conte.