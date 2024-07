Juve, ecco cosa è realmente successo tra Calafiori e la fidanzata

Per Riccardo Calafiori il futuro calcistico è in Premier League, intanto impazza il gossip sul rapporto con Benedetta Boeme: cosa è successo tra i due

Un’estate particolare per Riccardo Calafiori, vissuta sicuramente tra mille emozioni. Quelle calcistiche sono sotto gli occhi di tutti.

Prima il campo, con l’autogol contro la Spagna nella seconda partita di Euro 2024 e la rivincita con l’assist per la rete di Zaccagni in Italia-Croazia. Quindi il mercato, con il lungo e infruttuoso corteggiamento della Juventus che è stato vanificato dall’interesse dell’Arsenal.

Sembra essere proprio la Premier League la prossima destinazione del 22enne difensore del Bologna, con la trattativa che potrebbe chiudersi definitivamente da un momento all’altro. Ma l’estate di Calafiori è stata movimentata anche dal punto di vista privato. La sua relazione con Benedetta Boeme, balzata agli onori della cronaca a maggio a causa dell’irruzione televisiva della ragazza, con tanto di bacio durante un’intervista a DAZN, ha avuto molto spazio nelle cronache calcistiche.

Un intreccio tra sport e gossip che parte da un video che ha come protagonista suo malgrado lo stesso Calafiori, immortalato in vacanza a Ibiza in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Quanto basta per far scatenare le indiscrezioni, alimentate poi anche da un post attribuito alla stessa Boeme.

Calafiori e fidanzata: l’estate movimentata del difensore e di Benedetta Boeme

Un post diffuso su TikTok, che inizialmente sembrava essere stato scritto proprio dalla fidanzata (o ex, il dubbio ancora permane) di Calafiori, diventato presto virale. Questo perché nel post, scritto in inglese, la ragazza annunciava la fine della relazione con il calciatore, ma anche il suo trasferimento all’Arsenal.

Tutto falso, come spiegato dalla stessa Boeme in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram qualche ora dopo. Una storia in cui la modella chiarisce di non possedere alcun profilo TikTok e che quindi non è stata lei a scrivere quel post, arrivando a minacciare azioni legali e aggiungendo che mai ha parlato e mai lo avrebbe fatto in futuro di questioni private sui social.

Niente di vero, quindi, o almeno non è stata lei a scrivere quel messaggio. Se poi la relazione con Calafiori sia finita o meno non è dato sapere, anche se gli indizi su una rottura ci sono tutti.

A far propendere per l’ipotesi della separazione la scomparsa dal profilo della ragazza di tutte le foto postate in passato con Calafiori, oltre al fatto che i due non si seguono più su Instagram. Un segnale che in tempi di social ha di solito un unico e inequivocabile significato. La relazione iniziata un’estate fa, quindi, anche se mancano ancora le conferme ufficiali, sembrerebbe essere giunta al capolinea.