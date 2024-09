Juve sotto choc: hanno trascorso una nottata terribile

Non arrivano belle notizie per la Juve costretta ad una nottata terribile: ecco cosa è successo ai bianconeri

Una Juventus affetta da ‘pareggite’: sono già tre gli 0-0 consecutivi in campionato per la squadra di Motta che anche contro il Napoli ha mantenuto la propria porta inviolata, ma non è riuscita a segnare come accaduto già contro Roma ed Empoli.

Juve-Napoli è stata anticipata da un clima di tensione prima del match, per le questioni relative allo stop per i tifosi azzurri, poi revocato. In campo è finita con un pareggio che forse fa suonare un campanello di allarme per la tenuta offensiva della formazione bianconera, con un Vlahovic ancora lontano dalla forma migliore e nessuna alternativa convincente in panchina, considerato un Milik che non è ancora riuscito a tornare dall’infortunio rimediato prima degli Europei. Thiago Motta si può consolare con l’esordio vincente in Champions League, ma sicuramente dovrà trovare un rimedio per rendere più produttivo il proprio attacco, se vorrà essere in lotta per il titolo per tutta la stagione.

Una stagione nella quale si stanno già mettendo in mostra alcuni dei giovani lanciati dalla Next Gen. Kenan Yildiz è l’esempio più lampante, ma a lui si sono già aggiunti Savona e Mbangula. Proprio la seconda squadra bianconera ha vissuto una brutta disavventura dopo il pareggio 1-1 sul campo del Trapani, in una gara valida per la quinta giornata del girone C della Serie C. Un risultato frutto del gol per i padroni di casa firmato da Ciotti, a cui ha replicato nella ripresa Guerra. Ma è stato il post gara a creare scompiglio nella spedizione juventina: la nottata è stata terribile.

Juve, imprevisto per la Next Gen: dorme in aeroporto

Un rientro complicato quello per la Juventus Next Gen che domenica sera avrebbe dovuto partire alle 23.15 per Orio al Serio dall’aeroporto di Trapani-Birgi.

Un volo che in realtà è riuscito a decollare soltanto alle 9 del mattino successivo, costringendo calciatori e staff tecnico bianconero a dormire nello scalo siciliano, insieme agli altri passeggeri del volo. Tutto a causa di un guasto scoperto pochi minuti prima del decollo. Da qui l’annuncio e l’attesa per l’arrivo di una squadra di tecnci che avrebbe dovuto risolvere il problema. Quindi il primo rinvio per le 2, poi alle 3 e ancora quello per le 7.

Neanche quest’orario si è però rivelato corretto, visto che i passeggeri hanno dovuto attendere l’arrivo di un aereo da Pisa, prima di poter imbarcarsi e partire in direzione Lombardia soltanto alle 9. Alcune foto mostrano i calciatori della Next Gen sdraiati a terra per dormire in attesa della chiamata del volo. Situazione non piacevole per la squadra b della Juventus che dovrà ora smaltire il prima possibile l’accaduto visto che il campo chiama subito. Già giovedì alle 18.30 i bianconeri dovranno scendere in campo per la sesta giornata di campionato contro il Picerno, squadra seconda in classifica.