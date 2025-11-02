Spalletti, buona la prima sulla panchina della Juventus. Sabato notte, al debutto a Cremona, ha centrato una vittoria tutt’altro che scontata. La Juventus ha messo al sicuro il risultato nei primi 23 minuti (in gol Kostic dopo solo due minuti e raddoppio dí Cambiaso). Poi ha retto l’urto grigiorosso mettendo a nudo le solite fragilità, ha subito il gol dell’eterno Vardy a sette minuti dalla fine e ha terminato col batticuore ma ha ottenuto un primo concreto segnale: la Signora è tornata a vincere in trasferta dopo due mesi e si trova a -4 dalla vetta. Certo ,molto resta da fare ma la direzione è giusta. Spalletti non ha avuto molto tempo per modificare l’assetto del suo predecessore Tudor. Ma qualcosa di importante si è già visto: Koop centrale, rivitalizzati gli esterni (Cambiaso e Kostic), trovata la posizione giusta a Mc Kennie e il pallone corre di più. Resta da recuperare il miglior Vlahovic e dare più ordine a Gatti impallinato da Vardy. La Cremonese davanti a 15.000 spettatori, ha mancato il suo solito temperamento. Non a caso l’allenatore Davide Nicola ha detto:” È una bella delusione. I miei ragazzi mi hanno fatto rosicare ma, a fronte di una prestazione giusta, abbiamo il fastidio di non aver preso un punto. Perdere comunque ci sta, ma questa partita ci servirà per crescere ancora”.

LE PAROLE DI SPALLETTI

A fine match big Luciano spiega le sue mosse e dice:” Abbiamo creato tante occasioni, sarà dura vederne di più: non bisogna sciuparle, bisogna fare gol, Vlahovic ha fatto un lavoro splendido, ci ha permesso di fare un gioco offensivo e gli ho fatto i complimenti. In generale si intravedono delle potenzialità e dobbiamo crescere. Ho trovato una squadra ben allenata da Tudor e con una classifica da rispettare. Manca solo qualche punto. Sono contento della squadra, la gara è stata ottima a parte certi momenti dove ci siamo abbassati troppo”.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Su tutti McKennie, un argine tattico che ha fatto tutto bene. Da rivedere Openda, non gira ancora come dovrebbe ed è frettoloso nelle ripartenze. Sotto la sufficienza Gatti, Thuram, Conceicao ( c’è la vivacità, non la concretezza). Sul loro standard abituale Di Gregorio, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners e Vlahovic. Mezzo punto sopra Cambiasso e Kostic. Quest’ultimo a segno dopo 598 giorni. Senza valutazione Joao Mario e Adzic.Nella Cremonese il migliore è stato Vardy ( gol d’astuzia).