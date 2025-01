Sci alpino in notturna a Madonna di Campiglio. Stasera (mercoledì, ore 17.45 e 20.45) la Coppa del Mondo presenta lo Slalom sulla mitica pista “3Tre”, una delle gare più spettacolari del Circo Bianco. Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport. Occhi puntati sul Canalone Miramonti: è come una finale olimpica, una Classica che non tradisce mai. Sulla 3Tre vincono solo i più grandi. Uomo da battere è il norvegese Kristoffersen, primo nella Coppa di Specialità ( dopo 4 gare su 12) e secondo nella Coppa Assoluta dietro a sua maestà Odermatt dominatore assoluto dopo 14 gare su 38.

Sulla pista di Stenmark e Tomba

Le leggende sono nate qui. Lo svedese Stenmark ha vinto 5 volte in Slalom e 3 in Gigante dal 1974 al 1983. Otto trionfi memorabili. A Campiglio il 17 dicembre 1974 Stenmark ha tenuto a battesimo la prima delle sue 86 vittorie in carriera. Poi è arrivato Tomba e con lui l’invasione dei 40.000. Albertone sul Canalone Miramonti ha infilato 3 successi in Slalom e 4 secondi posti. E scoppiò la Tombamania. E’ stato il periodo aureo nella gloriosa storia della 3Tre che ha trasformato il Canalone in una vera e propria Bombonera dello sci, uno stadio naturale gremito all’inverosimile; migliaia di spettatori, provenienti da ogni parte d’Italia, per poter dire “ho visto Alberto dal vivo”. Nella fiabesca Campiglio martedì sera c’è stata una rimpatriata inaspettata, una festa per rivedere i campionissimi tutti insieme, 50 anni dalla prima vittoria di “Ingo“. C’erano molte delle glorie degli anni magici, in testa a tutti Piero Gros, Gustavo Thoeni, Alberto Tomba, Paolo De Chiesa, Ingemar Stenmark con Lorenzo Conci, il direttore di gara 3 Tre.

Serata speciale

C’è la diretta tv e ospiti d’eccezione, le divinità di questa pista iconica, uno dei 4 totem dello Slalom. Pronostico apertissimo, in testa a tutti Noel e Kristoffersen. L’Italia ci prova con il talentuoso Vinatzer, terzo nel 2020 e quarto l’anno dopo. L’altoatesino partirà con il pettorale n.18.

Classifica Slalom

Classifica dopo le prime quattro gare: 1. Kristoffersen punti 270; 2. Meillard punti 245;3. Noel punti 240. Lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica assoluta con 630 punti; primo degli italiani Casse con 212 punti. Il Circo Bianco tornerà in Italia con la Coppa del mondo femminile a Cortina (18-19) e Plan de Corones (Bolzano) il 21 gennaio.