Grande polemica scoppiata nel ritiro della Nazionale dopo che il big si è presentato con una felpa da 4mila euro: reazioni pesantissime

Un periodo che tutti i tifosi odiano e che anche gli allenatori non amano particolarmente. È la pausa per le Nazionali, le due settimane in cui il calcio si ferma per fare spazio agli impegni della rappresentative nazionali.

Accade puntualmente anche a marzo, nel periodo più intenso e decisivo della stagione, e sono dolori per quei club in piena lotta per obiettivi importanti. I giocatori arrivano non con grande voglia ai raduni, mentre allenatori e tifosi pregano affinché nessuno si faccia male, cosa che peraltro puntualmente accade.

Questo è anche il periodo della stagione calcistica in cui è facile far incendiare la polemica: senza campionato e coppe, occorre pur passare il tempo ed ecco che basta poco per trovare un argomento di discussione. Questa volta è toccato a Mbappe incendiare la polemica: l’attaccante del Real Madrid è tornato in Nazionale dopo le assenze di ottobre e novembre. A fine 2024 Deschamps lo aveva escluso per consentirgli di integrarsi con la nuova squadra, ma questa volta lo ha convocato. Il modo in cui l’ex Psg si è presentato in ritiro ha fatto però discutere: una felpa Dior dal valore di quasi quattromila euro.

Mbappe e la felpa da 4mila euro: furiose polemiche

Il valore preciso di listino della felpa indossata da Mbappe per presentarsi al raduno della Francia è 3.800 euro. Si tratta di una felpa che fa parte della collezione che Dior ha ideato per celebrare l’anno del Serpente, iniziato lo scorso gennaio.

Nella felpa indossata da Mbappe, che è anche testimonial del noto brand, il serpente compare sia avanti che indietro. La scelta della felpa super costosa ha fatto ovviamente discutere, soprattutto sui social, dove non sono mancate le critiche. Per molti Mbappe non avrebbe dovuto ostentare in questo modo la sua ricchezza, mentre altri sottolineano che con quello che guadagna fa bene a scegliere abiti di lusso.

La classica divisione che si crea in questi casi e fa sollevare una polemica che potrebbe anche avere poco senso di esistere. Del resto a mettere d’accordo tutti ci pensano le giocate di Mbappe che in campo non crea polemica: già a quota 30 gol con il Real Madrid, vuole essere un fattore sia nella corsa alla Liga che alla Champions League, due competizioni dove la squadra di Ancelotti è ancora in lotta per la vittoria.