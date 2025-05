“Questa volta non posso andare dove va lui”. Sarebbe questa, secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, la frase rivelatrice che Gabriele Oriali avrebbe confidato ad alcuni amici tra Milano e Coverciano. Oriali, da sempre braccio destro fidato di Antonio Conte, lo ha seguito in ogni tappa della sua carriera: dalla Nazionale all’Inter, fino al Napoli. Ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

Il motivo? La Juventus. Se davvero Conte dovesse tornare sulla panchina bianconera, Oriali sarebbe costretto a rompere per la prima volta la loro alleanza professionale, per via dell’inconciliabile rivalità tra la sua storia nerazzurra e l’ambiente juventino. L’ex mediano, simbolo dell’Inter da oltre quarant’anni, non potrebbe mai sedersi a Torino, tanto da risultare inviso alla tifoseria juventina. Una frattura inevitabile se il destino dovesse riportare Conte alla Continassa.

Il futuro di Conte tra Napoli, Juventus e Milan

L’indiscrezione su Oriali alimenta le speculazioni sul futuro di Antonio Conte, che al momento guida il Napoli con un punto di vantaggio sull’Inter, a due giornate dal termine della Serie A. Prima di guardare altrove, l’allenatore salentino vuole concludere la stagione scrivendo la storia con i partenopei. Tuttavia, l’ombra della Juventus si fa sempre più concreta, anche se neppure Milanello sarebbe una destinazione percorribile per Oriali, vista la rivalità tra Milan e Inter.