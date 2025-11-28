Negli ultimi giorni in Italia la cronaca è stata dominata dalla vicenda del cosiddetto truffatore delle pensioni, un uomo di Mantova che si è travestito da sua madre, scomparsa nel 2022, per continuare a riscuotere la pensione a suo nome. Le immagini e i video dell’uomo mascherato si sono rapidamente trasformati in meme, superando i confini nazionali e diventando oggetto di ironia sui social. C’è chi ne ha esaltato la “genialità”, chi ne ha riso e chi ha sostituito il volto del truffatore con quello di personaggi famosi, fra cui anche Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo è stato inserito per scherzo in un meme che ha iniziato a circolare ovunque.

La gaffe dell’emittente argentina

Proprio questo meme ha tratto in inganno Telefe Noticias, noto canale argentino con oltre due milioni di iscritti su YouTube. Nel raccontare la storia del truffatore italiano, l’emittente ha inserito più volte lo screenshot con il volto di Gasperini al posto di quello dell’uomo travestito, trattandolo come se fosse materiale autentico. L’errore non è sfuggito agli utenti: “Che ci fa il mister della Roma nel video? Ahhahah”, ha commentato qualcuno sotto il post, seguito da molte altre osservazioni ironiche.