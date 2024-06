La grande notte di Musetti, se batte Djokovic Sinner diventa il numero 1 al mondo

Sfida da brividi stasera sabato 1 giugno al Roland Garros: Musetti contro Sua Maestà Re Djokovic. Finale non scontato. Tutt’altro. Se Lorenzo battesse il serbo, Jannik Sinner volerebbe matematicamente in vetta al ranking mondiale. Risultato storico: mai un tennista italiano è salito così in alto. Stasera tutto può succedere. Musetti ha già battuto Nole e proprio a Parigi nel 2021 il ragazzo di Carrara ha sfiorato l’impresa. Ora la musica è diversa. Così pare. L’azzurro cresce, il veterano cala. Musetti ha superato i primi due turni (Monfils e Galan) in tre set. Idem il serbo che però ha faticato e rischiato di più (vedi il secondo set con Herbert, 7-6).

CINQUE PRECEDENTI – Musetti e Djokovic si sono già incontrati cinque volte. Il bilancio di 4-1 pende a favore del serbo. L’unica vittoria di Lorenzo contro il fuoriclasse 37enne di Belgrado è arrivata nel 2023 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo mentre l’ultima sfida disputata ha visto la rivincita di Nole che ha vinto in due set sempre agli ottavi di Montecarlo della stagione in corso. Non solo. Vi è pure un altro precedente al Roland Garros edizione 2022, come ricordato, terminato agli ottavi con il ritiro di Musetti per infortunio. Va da sé che stasera Lorenzo dovrà adottare un atteggiamento piuttosto coraggioso, “se non arrembante” come dice l’esperto fiorentino Ubaldo Scanagatta, 74 anni, una vita sui campi da tennis come cronista e telecronista ed un passato da tennista (era nella Nazionale juniores con Panatta e Bertolucci).

UNA VITTORIA PER RESTARE NELLA TOP 30 – Se Musetti vincesse stasera sarebbe anche più sicuro di restare nella top 30 del mondo. Il “ braccio d’oro“ di Carrara sta crescendo a vista d’occhio, non a caso ha raggiunto la finale nei Challenger di Cagliari e Torino. Ora a Parigi sta raccogliendo i frutti del duro lavoro che ha fatto anche su se stesso.

DOVE IN TV – La grande notte di Musetti – terzo turno al Roland Garros – sarà visibile in esclusiva e in diretta su Eurosport, oltre alle piattaforme Now, Discovery Plus e l’app SkyGo.