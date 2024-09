La MotoGP torna a Misano (domenica 22, ore 13). Marc Marquez, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini a caccia di Jorge Martin

Misano, si replica (domenica 22 settembre, ore 13). La MotoGP, nell’arco di poche settimane, ritorna nell’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Dopo il GP San Marino (8 settembre, 13esima prova del Motomondiale, primo Marc Marquez, secondo Pecco Bagnaia), ecco il bis con il GP di Emilia Romagna. Quest’ultima competizione non era in programma. È stata allestita in fretta e furia per tamponare la doppia cancellazione di due appuntamenti: India e Kazakistan; il primo è saltato per palesi mancanze organizzative, il secondo perché gli organizzatori non avevano ancora smaltito i postumi della tremenda inondazione che in primavera aveva colpito l’Asia centrale. Così “Dorna Sports” (la società spagnola che gestisce la parte commerciale del Motomondiale) è corsa ai ripari: ha vinto Misano che era in ballottaggio con il Qatar. Dunque, l’autodromo romagnolo ancora una volta ha fatto da “paracadute “ della MotoGP.

Il regno di Marc Marquez

Sulla pista di Misano il pilota spagnolo ha il record di vittorie, ben cinque; seguito da Bagnaia con due (2021, 2022). Ora i due vanno alla caccia del leader della classifica Jorge Martin (312 punti), punteggio al netto della Sprint Race di sabato; Pecco, secondo, non è lontano (305); Marquez è terzo con 259. Cifre maturate dopo l’8 settembre. Il trio è tallonato da Enea Bastianini. Un poker di Ducati formidabile. A 7 round dalla fine tutto può succedere. E dopo Misano c’è l’Indonesia (29 settembre) e il Giappone (6 ottobre). Due GP chiave.

Un tracciato da brividi

Previsti 27 giri per un totale di 114,1 km su un tracciato di 4.226 metri con 16 curve ed un rettilineo di 550 metri. La frenata più impegnativa è alla famosa curva della Quercia: si passa da 291 km/h a 83 km/h in 5,1 secondi e 246 metri. Pecco, velocissimo soprattutto nelle pre-qualifiche, sorpreso lui stesso “da questi tempi”,:promette battaglia.Si sente “gemello di Sinner,uno di poche parole ma di grandi risultati”. Nel cuore della Motor Valley, il centro pulsante della passione romagnola, a due passi dal Ranch di Valentino Rossi che a Misano ha vinto tre volte davanti al “muro giallo” dei tifosi.

Dove in Tv

Il GP Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport alle ore 13; GP anticipato di un’ora per non essere in contemporanea con il GP di Formula Uno in scena a Singapore (ore 14).Sarà poi in streaming su Now;e in differita su Tv8 ( ore 16). Telecronista Guido Meda, commento tecnico dell’ex pilota motociclista Mauro Sanchini. Approfondimenti pre e post gara condotti da Vera Spadini.