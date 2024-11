Nell’ultimo turno di Serie A, tredicesima giornata del campionato, ci sono stati vari episodi da moviola che hanno coinvolto arbitri e Var. Una giornata abbastanza tranquilla per le giacchette nere. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi.

Il doppio giallo mancato di Lukaku

La partita che ha fatto discutere di più è stata Napoli-Roma, vinta dagli azzurri per 1-0 grazie ad un gol di Lukaku. Proprio colui protagonista di due episodi molto dubbi. Nel primo episodio l’attaccante belga entra in scivolata, col piede a martello, su Celik. L’arbitro Massa interviene ma non sanziona Lukaku col cartellino giallo. Poco dopo, sempre Lukaku, si butta alla ricerca del pallone in area di rigore, ma travolge il portiere della Roma Svilar, colpendolo al petto con una pedata. Anche qui manca il cartellino giallo. Due episodi che avrebbero cambiato, forse, la partita visto che proprio l’attaccante di Antonio Conte, nel secondo tempo, ha trovato la via del gol che poi ha deciso la gara.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti Lukaku 🟨

Celik🟨

Lukaku 🟨🟥

Cristante 🟨 pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

Gli episodi di Genoa-Cagliari

Questi i principali episodi dubbi di Genoa-Cagliari, terminata 2-2. Al 41′ un cross di Zortea viene stoppato da un intervento goffo di Bani che la prende in piena faccia e poi tocca anche di mano nella ricaduta. Per l’arbitro è del tutto involontario e lascia correre. All’85’ contrasto tra Martin e Piccoli su un pallone vagante, intervento dubbio ma per Sozza è calcio di rigore che Piccoli realizza. Al 92′ severissimo Sozza che estrae il rosso diretto per Viola che interviene su Badelj in maniera dura; richiamato all’on field review l’espulsione diventa ammonizione. All’ultimo assalto il Genoa chiede un rigore per un mani in area ma l’arbitro dice di no e fischia la fine. Dopo 4’ di recupero Genoa-Cagliari finisce 2-2.