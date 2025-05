Nell’ultima giornata di Serie A, la 36esima, risalto alla lotta scudetto alla lotta Champions. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è andato in scena nelle partite dell’ultimo turno del campionato.

La moviola di Lazio-Juventus

Nel corso di Lazio-Juventus si segnalano tre episodi principali che meritano particolare attenzione. Il primo è l’espulsione di Kalulu, avvenuta al 60′. Il difensore francese da’ una manata a pallone lontano a Castellanos. Immagine sfuggita ai più sul live, dopodiché guardando bene il replay si vede come Kalulu dia un colpo all’avversario sulla nuca. Difficile coglierlo dal campo ma espulsione fatta dopo OFR, in conformità con la linea di Rocchi, che in passato ha chiesto di punire il gesto anche al netto dell’intensità.

Nei minuti finali altri due episodi. Prima il rigore inizialmente assegnato alla squadra biancoceleste a seguito di un contatto tra il portiere Di Gregorio e l’attaccante Castellanos. Tuttavia, dopo un’attenta revisione al VAR, il penalty viene annullato poiché l’attaccante argentino si trovava in posizione di fuorigioco al momento dell’azione. L’ultimo episodio cruciale riguarda il gol del pareggio siglato da Vecino al sesto minuto di recupero: anche in questo caso viene effettuato un controllo per un possibile offside, ma dalle immagini si nota che il giocatore è tenuto in gioco per pochi centimetri da Gatti, e la rete viene convalidata.

La moviola di Napoli-Genoa

L’episodio che fa discutere avviene a cinque minuti dalla fine quando il Napoli chiede un rigore. Corner dalla destra, colpo di testa di Di Lorenzo e pallone che impatta sul braccio di Venturino. Braccio attaccato al corpo, ma che sembra muoversi leggermente in direzione del pallone. L’arbitro Piccinini ha fatto cenno di proseguire, nessun richiamo anche dalla sala Var.

Così il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli: “C’è un tocco col braccio sinistro di Venturino. Il braccio è molto vicino al corpo, si allarga molto leggermente e il pallone sbuca all’improvviso, deviato da Di Lorenzo che aveva spizzato con la testa. Sono d’accordo sul fatto che il braccio si allarghi di pochi centimetri, ma è il classico pallone inaspettato“. Per Marelli, anzi, l’unico errore arbitrale è pro Napoli: “Nell’ultima azione Billing colpisce Vasquez al volto, manca il secondo giallo che avrebbe comportato l’espulsione del giocatore”.

La moviola di Milan-Bologna

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ Dominguez cade a terra in area in un contatto alto con Thiaw. Marinelli fa segno che non c’è nulla ma il difensore rossonero è stato incauto ed ha rischiato il rigore. Al 70′ Gimenez cade a terra dopo un presunto contatto con Lucumì. Il colpo sul polpaccio c’è, ma per l’arbitro è lieve per giustificare un penalty.

Sui casi dubbi della gara interviene il talent di Prime, Giampaolo Calvarese, che sul suo sito si sofferma sul rigore reclamato dal Milan e dice: “C’è un corpo a corpo tra Gimenez e Lucumì, in cui entrambi cercano di arrivare sul pallone; forse il messicano prende vantaggio, ma i contatti – bassi e alti – che si generano sono tutti entro i limiti della regolarità, anche il tocco sulla caviglia è troppo lieve per essere da calcio di rigore. Niente di punibile dunque, giusto lasciar proseguire”.