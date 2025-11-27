I successi di Jannik Sinner nel 2025, con Wimbledon e le Atp Finals, insieme alle vittorie italiane in Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, hanno aperto la strada a un ampliamento degli eventi di tennis trasmessi in chiaro. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la nuova lista, che include semifinali e finali di tutti e quattro i tornei dello Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), Atp e Wta Finals, Masters 1000 e Wta 1000, a condizione della partecipazione di atleti italiani.

Tempi e limiti della trasmissione

L’obbligo di trasmettere in chiaro non sarà immediato. Gli attuali contratti con Sky e Discovery-Eurosport scadranno tra il 2028 e il 2032, a seconda del torneo: Sky detiene i diritti di Atp, Wta e Wimbledon fino al 2030, mentre Discovery-Eurosport copre Roland Garros e Australian Open fino al 2031. Gli Us Open sono già visibili su SuperTennis. Solo dopo la scadenza dei contratti scatterà la messa in chiaro obbligatoria, che in alcuni casi arriverà quando Sinner avrà già 31 anni.

Modalità di trasmissione e dubbi sui diritti

Nel frattempo, i detentori dei diritti possono decidere di trasmettere gli eventi sui propri canali in chiaro, come Tv8 o Nove, o sublicenziarli ad altre emittenti. Le trasmissioni potranno essere in diretta oppure in differita totale o parziale. Resta aperta la questione sul possibile impatto di questa obbligatorietà sul valore dei diritti tv del tennis, soprattutto per le finali dei principali tornei con atleti italiani in gara.