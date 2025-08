La Rossa ha fatto perdere la testa ai suoi piloti. Il disastro della Ferrari a Budapest – Leclerc giù dal podio, Hamilton doppiato – ha lasciato il segno: furioso il monegasco, depresso il britannico.

Un corto circuito pericoloso, procura stress. I sintomi sono già evidenti: nervosismo, irritabilità, sbalzi d’umore. Urge correre ai ripari. La pausa estiva giunge a fagiolo. La Formula Uno riprenderà in Olanda il 31 agosto.

C’è il tempo per indagare e capire i misteriosi problemi emersi domenica scorsa a Budapest. Lunedì c’è stato un vertice a Maranello, Leclerc ha ascoltato le spiegazioni dei tecnici, ha voluto sapere come mai non si riesce a trovare in pista il necessario equilibrio.

Ad agosto il reparto corse chiude per ferie. Dunque se ne riparlerà a fine mese a casa Verstappen, sul tracciato olandese di Zandvoort. E subito dopo ci sarà Monza, l’appuntamento emotivamente più atteso. Ma c’è dell’altro a turbare il Cavallino.

Hamilton in crisi nera

Mai visto il Baronetto così giù. A Budapest ha toccato il fondo: lento in qualifica, lento in gara. Va detto: Lewis è “lontanissimo da ritmi di Leclerc”, come ha detto con la consueta franchezza il biografo (non autorizzato) Lei Turrini. A colpire sono state le parole dello stesso Hamilton (“forse la Ferrari dovrebbe sostituirmi. Sto vivendo la peggior annata della mia carriera”).

Frasi che oltre Manica hanno interpretato come un imminente addio alle corse. I media inglesi hanno pure ipotizzato una data: fine 2025. Il sette volte iridato sta tenendo tutti col fiato sospeso. Ha detto che venerdì prossimo 8 agosto farà un annuncio importante. Calma. Ci risulta che si tratta solo di qualcosa legato alle sue molteplici attività commerciali. Staremo a sentire.

Un flop che dura da 17 stagioni

E’ questo incubo a pesare di più.Il titolo piloti manca da 17 stagioni trionfo di Sainz in Messico). L’ultimo successo è datato 27 ottobre 2024. Da allora solo flop. Calcolando le ultime 4 gare del 2024 più le gare di quest’anno, sono già 18 i Gp senza una vittoria. Troppo per una Scuderia che ancora ricorda (e giustamente) i 5 Mondiali vinti con Schumacher e il Mondiale vinto da Kimi Raikkonen (2007).

Leclerc, attuale bandiera Ferrari, ha disputato 140 Gp (8 vittorie) in sette stagioni col Cavallno. Poco, troppo poco, per uni dei piloti indiscutibilmente più veloci e talentuosi del Circus. Ergo è un problema di Maranello.