La Serie A riparte con l’esonero: ribaltone clamoroso

La Serie A ripartirà nel weekend con l’ottava giornata ed è già tempo di esonero: il ribaltone è clamoroso

Si riparte. La Serie A riscalda i motori per tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali. Ultimi impegni internazionali prima che tutti i calciatori facciano ritorno ai club di appartenenza e tornino disputarsi le partite dei campionati. Giorni di attese condizionate dalla vicenda ultras che vede rischiare sanzioni Inter e Milan, prima che il campo si riprende ufficialmente la scena.

Accadrà anche in Italia con un weekend ad alta tensione: Juventus-Lazio e Roma-Inter sono i big match che daranno il bentornato alla Serie A, due scontri che potranno dare nuove indicazioni sulla lotta alle posizioni di vertice. Un vertice occupato al momento dal Napoli, di scena domenica alle 12.30 sul campo dell’Empoli. Ma il massimo campionato è interessante non soltanto al vertice e quest’anno si preannuncia combattuto anche per le posizioni di retrovie, con la lotta per la salvezza che potrebbe riguardare numerose squadre.

Tra queste c’è anche il Genoa che, dopo un discreto avvio di stagione, è entrato in crisi: un solo punto conquistato nelle ultime sei giornate, un ruolino di marcia reso ancora più negativo dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dalla Sampdoria. Ecco perché il nome di Alberto Gilardino figura tra quello degli allenatori a rischio, nonostante la società prima della pausa gli abbia confermato al fiducia.

Serie A, Gilardino a rischio esonero: così Balotelli è bloccato

Secondo quanto riporta TuttoSport, però, la posizione dell’ex attaccante è tutt’altro che sicura. La sfida di sabato pomeriggio contro il Bologna potrebbe rivelarsi decisiva: in caso di ulteriore passo falso, potrebbe arrivare l’esonero di Gilardino per dare una scossa a tutto l’ambiente.

Ultima spiaggia, quindi, per l’allenatore che deve fare i conti anche con una situazione difficile dal punto di vista della rosa con numerosi assenti. La società è corsa ai ripari tesserando lo svincolato Gaston Pereiro, con Gilardino che sponsorizza da giorni l’arrivo anche di Mario Balotelli per rivitalizzare l’attacco.

L’accordo con l’ex di Inter e Milan è stato trovato, anche con un ingaggio (250mila euro) alla portata di una società che vive una situazione difficile , ma le incertezze sulla permanenza di Gilardino hanno spinto il club a mettere in stand-by la trattativa. Genoa-Bologna diventa quindi uno spartiacque decisivo per la stagione dei liguri. C’è in ballo il destino della panchina del Grifone, ma anche quello di Mario Balotelli che aspetta solo la chiamata per poter dimostrare di essere ancora in grado di incidere anche in Italia.