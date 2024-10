La trasparenza non inganna, l’ex del bomber senza veli: la foto sexy scatena i fan

L’ex del bomber questa volta esagera: la trasparenza è in bella mostra, la sexy foto scatena i fan e non mancano anche le critiche

Ha sempre fatto parlare di sé, con i suoi scatti hot e le curve prorompenti. Un fisico da urlo per uno dei personaggi più seguiti sui social con i suoi quasi 17 milioni di follower su Instagram.

Fan che hanno mostrato di apprezzare anche l’ultima pubblicazione, decisamente ben oltre i limiti: Wanda Nara ha lasciato il segno con l’ultima foto messa online su Instagram. I numeri dicono quanto la sua immagine sia stata apprezzata, fino a diventare virale e oggetto anche di roventi polemiche: 500mila mi piace, oltre 7mila commenti, statistiche che dicono ben di qualsiasi altra parola quanto la showgirl argentina sappia come suscitare interessi nei suoi confronti.

Lo ha fatto, ancora una volta, lasciando parlare il suo corpo con una foto hot, forse anche troppo visto che qualche fan si è anche risentito. “Che bisogno c’è di fare questo?” si chiede qualche suo follower, restando però in minoranza, visto che tra i fan della modella argentina quasi tutti hanno mostrato di gradire l’immagine postata su Instagram.

Wanda Nara esagera, foto in intimo trasparente: i fan in estasi

Abituata a far sognare i propri ammiratori con scatti in cui mostra le sue forme in tutto il loro splendore, Wanda Nara ha voluto andare un po’ oltre il limite con un’immagine in intimo trasparente.

Un completino che non copre praticamente nulla: un seno è completamente nudo, coperto soltanto dalla mano della donna, mentre a coprire l’altro c’è un’emoticon messa per evitare di finire censurata. La parte inferiore è ancora più striminzita e lascia intravedere tutto o quasi. Immagine dall’elevata carica sensuale quella scelta da Wanda Nara che nella mano sinistra impugna una piccola telecamera e accompagna lo scatto con una frase enigmatica: “Senza fretta“.

Non ne hanno sicuramente i fan che hanno ammirato l’ultimo post social della bella argentina, una foto che richiama un altro scatto social pubblicato qualche mese fa. Una foto in cui Wanda Nara indossava un completino trasparente e impugnava una telecamera: che ci sia un filo conduttore ‘segreto’ tra i due scatti?

Lo si scoprirà soltanto nei prossimi giorni, intanto la manager sudamericana fa parlare di sé anche per la sua vita privata. Nelle ultime settimane, infatti, il gossip ha rilanciato una possibile rappacificazione con il marito Mauro Icardi, visto che i due si sono fotografati insieme approfittando della presenza del calciatore in Argentina. Nessuna conferma sulla possibile pace fatta, ma intanto Wanda dimostra che sa come attirare l’attenzione su di sé. Scatto provocante e fan senza parole.