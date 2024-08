Tifosi increduli: c’è un dettaglio sfuggito, ma le foto hot non ingannano

Le foto hot lasciano pochi dubbi all’interpretazione: i tifosi quasi fanno fatica a crederci, il dettaglio è piccante.

La foto è di quelle che fanno scalpore. Lei nuda sul letto, in posa sensuale, ricoperta soltanto da un completo intimo che lascia intravedere tutte le sue avvenenti forme. Immagine ad alto tasso erotico che attrae ancora più commenti visto il dettaglio che ai più è sfuggito.

Wanda Nara non perde il vizio di provocare e di animare il dibattito intorno a lei. I social sono il suo campo di battaglia preferito: anche lì ha costruito la sua popolarità ed è sempre lì che continua a far scalpore. Di certo l’ultimo post è di quelli da ‘infarto’: le sue avvenenti curve sono esposte in tutta la loro esplosività e i fan faticano a staccargli gli occhi di dosso.

Però, foto hot a parte, ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio di quelli destinati ad accendere ancora di più la fantasia. Distesa sul letto, infatti, Wanda Nara ha in mano una telecamera e la sua frase sempre fatta apposta per provocare ancora di più di suoi follower: “So che morite dalla voglia, facciamo un piccolo video come Wanda Nara” la didascalia che accompagna le immagini, una citazione di una canzone che porta proprio il suo nome. Tanto basta per far scatenare i commenti, qualcuna anche al limite.

Wanda Nara, l’ultimo scatto hot accende lo scontro

Attualmente impegnata con la registrazione di Bake Off Famosos per Telefe, la donna con il suo scatto ha alimentato i commenti dei fan. Tanti i complimenti per l’ex compagna di Mauro Icardi con il quale si è separata ormai da qualche mese.

Ma non mancano anche le critiche: sono soprattutto i tifosi del Galatasaray a scagliarsi contro la bella showgirl argentina, dicendogliene di tutti i colori. Così tra i commenti allo scatto audace dell’argentina si può leggere quello di un tifoso turco che afferma “se ti piace Icardi, non dovrebbe piacerti lei“, ma anche frasi più pesanti.

Ovviamente se da un lato arrivano critiche e attacchi, c’è anche chi non riesce a far a meno di notare la bellezza della presentatrice sudamericana, mettendo in evidenza la sua perfetta forma fisica nonostante i cinque figli. Discussione accesa e chissà se era proprio questo l’intento di Wanda Nara quando ha scelto la foto da postare su Instagram. Di certo, se il suo obiettivo era far parlare di sé, ancora una volta ha fatto centro.