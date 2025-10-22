Non si placano le polemiche intorno alla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle finali di Coppa Davis, in programma a Bologna il prossimo novembre. Il tennista trentino ha scelto di rinunciare al torneo a squadre per dedicarsi alla preparazione della nuova stagione, ma la scelta ha suscitato un acceso dibattito nel mondo sportivo e politico.

Tra i primi a criticare Sinner c’è stato Bruno Vespa, che su X ha commentato ironicamente: “Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner?”. A queste parole si è aggiunta la dura presa di posizione del Codacons, che ha definito la rinuncia del campione “uno schiaffo all’Italia, agli italiani e ai milioni di tifosi appassionati di tennis”.

A difendere l’atleta sono intervenuti diversi personaggi pubblici. L’ex portiere campione del mondo Dino Zoff, intervistato nel programma Un giorno da Pecora, ha invitato alla calma, sottolineando il diritto di Sinner di gestire i propri impegni. Anche Matteo Salvini ha espresso solidarietà, dichiarando: “Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano”.

La richiesta del Codacons e i riconoscimenti del tennista

Il Codacons, in un comunicato ufficiale, è arrivato a chiedere il ritiro di tutti i riconoscimenti assegnati a Sinner. Secondo l’associazione, “non si può rappresentare l’Italia solo quando si ricevono onorificenze, per poi compiere scelte che vanno in direzione opposta”. L’organizzazione ha inoltre criticato il tennista per la sua partecipazione a numerose campagne pubblicitarie, suggerendo che questo impegno distoglierebbe tempo e attenzione dall’attività sportiva nazionale.

Negli ultimi mesi, Sinner ha ricevuto numerosi riconoscimenti ufficiali. A gennaio 2024 è stato nominato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani “Ambasciatore della diplomazia dello sport”, mentre a maggio ha ricevuto dal Coni il Collare d’oro al merito sportivo. Inoltre, per il contributo dato alla visibilità internazionale di Torino durante le ATP Finals, il consiglio comunale della città gli ha conferito la cittadinanza onoraria.