Enzo Le Fée, centrocampista francese della Roma, si è raccontato in una toccante intervista alla TV francese Free Foot, svelando il rapporto complesso con il padre, segnato da eventi drammatici. “Mio padre è finito in prigione quando avevo 5 anni, accusato di omicidio. Mia madre scelse di non dirmi la verità all’inizio, ma non capivo perché saltavo gli allenamenti per visitarlo e arrivavo in ritardo alle partite”. Le Fée ha spiegato che il padre è stato incarcerato per un omicidio che ha sempre negato, affermando di essere stato coinvolto per aver aiutato degli amici a nascondere un cadavere.

Dopo la sua scarcerazione, la situazione sembrava migliorata, ma le difficoltà economiche hanno segnato il loro rapporto. “Doveva dei soldi, così li ho pagati io. Tre giorni dopo, si è tolto la vita per quei debiti. Quando lo raggiungerò, torneremo a sorridere insieme”, ha concluso con emozione.

Il rapporto con Ranieri e De Rossi

Nonostante le difficoltà nel trovare spazio nella Roma di Claudio Ranieri, Le Fée ha parole di stima per il tecnico: “È un grande allenatore e uomo. Non fa favoritismi, mette in campo chi merita. Devo lavorare duro”. Il trasferimento alla Roma, avvenuto in estate, è stato influenzato anche dalla figura di Daniele De Rossi. “La prima volta che abbiamo parlato in videochiamata ho sentito la sua umanità. Questo per me è essenziale: prima di parlarmi come calciatore, deve esserci una connessione umana”.

L’amicizia con Manu Kone

Alla Roma, Le Fée ha ritrovato Manu Kone, suo compagno nelle nazionali giovanili francesi. “Quando ho saputo che poteva venire alla Roma, gli ho scritto, ma non mi ha risposto subito. Poi ho visto l’annuncio ufficiale e l’ho chiamato. Siamo molto uniti, insieme a Ndicka abbiamo formato un trio. Lui si adatta più velocemente, ma non vedo concorrenza tra noi: la Roma potrebbe avere un centrocampo tutto francese”.

Un inizio tra emozioni e ostacoli

L’esordio all’Olimpico è stato un mix di emozioni e sfortuna per Le Fée: “Non ero titolare, ma appena entrato in campo ho avuto i brividi. Sembrava di entrare in un’arena. Ho giocato 15 minuti, poi mi sono infortunato”. Ora, il giovane centrocampista lavora per trovare la sua dimensione e contribuire alla crescita della squadra.