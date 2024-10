Le rivelazioni di Siffredi dividono: ecco cosa è successo nel mondo del calcio

Le rivelazioni dell’attore del cinema hard Rocco Siffredi dividono il mondo del calcio: ecco cosa è successo

Amore, passione, godimento. Tra mondo del calcio e cinema hard le parole in comune sono tante, e non solo le parole. Lo sportivo in generale, il calciatore in particolare, vanta una certa fama di sciupafemmine.

Sarà la giovane età, sarà il fisico scolpito dai duri allenamenti, senza dimenticare il fascino che comunque portano dietro di sé fama e soldi, ma un giocatore di calcio nell’immaginario collettivo riveste spesso il ruolo di sex simbol. Certo arrivare ai livelli di chi di questo ne ha fatto un mestiere è sempre difficile, pur avendone le ‘potenzialità’.

Rocco Siffredi del cinema hard è un’icona, un simbolo. Nel tempo è riuscito a farsi conoscere anche al di fuori del settore particolare di cui rappresenta uno dei personaggi di maggiore fama. Proprio Siffredi in una recente intervista ha parlato del mondo del calcio e si è espresso su due ex calciatori che, a suo dire, avrebbero potuto ben figurare anche in un altro campo, il suo.

Siffredi: “Totti poteva fare l’attore hard”, la reazione dei tifosi

Nel corso del podcast Gurulandia Rocco Siffredi si è ‘divertito’ ad indicare un suo possibile erede in campi diversi da quello del cinema hard, soffermandosi anche sul mondo del calcio.

L’attore ha affermato: “Secondo mia moglie sono stato l’ultimo samurai nel porno. Fuori dal porno c’erano un paio di calciatori, Totti e Cassano, che avrebbero potuto fare il mio stesso lavoro“. Ma un altro personaggio vip avrebbe potuto ‘sostituirlo’ ancora meglio: “Stefano De Martino avrebbe potuto farlo ai miei livelli“.

Frasi che hanno generato un po’ di discussione sui social dove, soprattutto i tifosi della Roma, non hanno mancato di commentare le dichiarazioni di Siffredi sull’ex capitano giallorosso. Così c’è chi l’ha buttata sullo scherzo e l’ironia, affermando che Totti “con il pallone ce faceva l’amore. E appena segnava era più di un porno” o ancora “con quell’interno piede faceva impazzire tutte“. Ma non manca chi ha anche criticato la rilevanza data a questa notizia su giornali e siti sportivi: “Notizia di grande livello culturale, vergognatevi“.

Mentre i tifosi si sono divisi nel commentare la notizia, tra ironia e polemica, i due ex calciatori hanno preferito glissare e non hanno risposto pubblicamente all’intervista di Siffredi. Né Totti, né Cassano (anche lui ex Roma) hanno scelto di dire la loro pubblicamente, almeno per il momento, alle dichiarazioni che stanno facendo discutere.