Sulle prime pagine sportive di oggi, mercoledì 27 novembre 2024, la trionfale serata di Champions League che ha visto le vittorie delle tre italiane Inter, Milan e Atalanta. Spazio anche a Juventus e Bologna che stasera scenderanno in campo per le restanti partite di Champions.

Le prime pagine sportive di oggi:

“Inter e Gasp avanti tutta”. (Il Corriere dello Sport)

“Avanti tutte: Inter in testa, salto Milan, Atalanta 6 bellissima). (La Gazzetta dello Sport)

“Weah, la chiave inglese. La Juve a Birmingham nell’emergenza: Timothy centravanti per aprire la difesa dell’Aston Villa”. (Tuttosport)

“Letta ieri, di martedì, sul web: “Lukaku graziato, era da rosso. Giallorossi infuriati”. Dopo aver sentito domenica in tv: “Perché Conte non ha parlato oggi?”. Pe-pe pe-pe pe-pe pe-pe be-ppe! Eccoli, sono di nuovo loro, i soldatini di Beppe – qualcuno li chiama così -, giornalisti, opinioninteristi, original marines e talent che, non appena viene – direttamente o trasversalmente – chiamato in causa il neopresidente dell’Inter, cominciano ad agitarsi per poi partire all’attacco del nemico […]”. (L’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport)

“Motta e Giuntoli sulla gara con l’Aston Villa: “Possiamo pure perdere ma dobbiamo ridargli Douglas Luiz”. (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)

“Finals 2025, effetto Sinner. Già 22mila biglietti venduti”. (Tuttosport)